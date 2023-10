Lina : battues, fouilles, interrogatoires… Un mois après sa disparition, où en est l’enquête ?

Cela fait un mois que la jeune Lina, 15 ans, s'est volatilisée sur une petite route du hameau de Champenay en Alsace. Depuis, plusieurs pistes ont été explorées par les gendarmes, mais l’enquête piétine.

Qu’est-il arrivé à Lina ? Un mois après sa disparition le samedi 23 septembre, cette question n’a toujours pas trouvé de réponse. Lina avait 15 ans lorsqu’elle a disparu sur une petite route du hameau de Champenay, dans le Bas-Rhin en Alsace.

Malgré les différentes battues et fouilles opérées au début de l’enquête, aucun indice matériel n’a pu être découvert. Quant aux auditions de l’entourage familial, amical, scolaire ou encore sentimental, ces dernières ont au moins pu servir à écarter la possibilité d’une disparition volontaire, sans toutefois dégager d’autres pistes concrètes.

Des investigations de «longue haleine»

Après une semaine d'intenses mais infructueuses recherches dans la région de Plaine, commune du Bas-Rhin d'où Lina est originaire, l'enquête avait semblé prendre un nouveau tournant le 1er octobre, avec des fouilles dans une maison de ce village dont l'occupant, un homme d'une quarantaine d'années, avait également été auditionné.

Mais selon une source proche du dossier, ni l'inspection du logement - menée notamment par des enquêteurs de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) - ni l'audition n'ont apporté d'éléments probants, entérinant l'absence pour l'heure de pistes sérieuses dans cette enquête qui semble au point mort.

Le parquet de Strasbourg, où est instruite l'enquête sur la disparition de Lina, annonçait en parallèle s'attendre à des investigations «de longue haleine», ajoutant qu'«aucune piste» n'était à ce stade «écartée ni privilégiée».

Démêler le vrai du faux

Pour rappel, au moment de la disparition de la jeune fille, deux témoins disaient l'avoir vue marcher le long de la départementale vers 11h15. Quelques minutes plus tard, son portable cessait de borner.

Un troisième affirmait même l'avoir vue samedi en fin de matinée dans une «voiture bleue» conduite par un homme avec une «barbiche». «Elle n'avait pas l'air d'être soucieuse ou quoi que ce soit», a encore affirmé ce témoin.

Une adolescente de 15 ans, du «même profil» que Lina, avait également témoigné, affirmant avoir été suivie à deux reprises par un homme au volant d’une voiture. Si ces pistes n’ont pour le moment mené à aucun élément factuel, les enquêteurs continuent de passer au crible la moindre déclaration.

Bornages téléphoniques, vérification de la véracité des propos des témoins, interrogations… L’enquête se fait désormais plus discrète, d’autant plus qu’il va être temps d’examiner le téléphone de Tao – petit-ami de Lina – tombé dans une gouttière et finalement retrouvé après la destruction d’une dalle de béton.