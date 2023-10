Chili : Ina, star de TikTok et narcotrafiquante, assassinée en pleine rue

Mardi 24 octobre, Sabrina Durán Montero, plus connue sous le pseudonyme d'«Ina», a été assassinée de huit balles dans le corps, dans les rues de Santiago du Chili. Influenceuse sur TikTok avec plus de 500.000 abonnés, elle était aussi une narcotrafiquante reconnue, à seulement 24 ans. La thèse du règlement de compte est envisagée.

Son aura n'a pas suffi. Âgée de 24 ans, Sabrina Esmeralda Durán Montero a été assassinée dans les rues de Santiago au Chili, de huit balles dans le corps. Cette jeune femme chilienne était connue sur le réseau social TikTok, sur lequel elle cumulait plus de 500.000 abonnés. Surnommée «Ina», elle était aussi connue pour être à la tête d'un gang de trafiquants de drogue.

Les images de cet assassinat tournent sur les réseaux sociaux. On y voit «Ina», seule et allongée sur une route de Santiago. Au sol, elle semble être blessée lorsqu'un homme sort d'une voiture grise et l'achève de plusieurs balles dans le corps. Des images très violentes, qui laissent penser à un règlement de compte orchestré par un gang rival. Une enquête a été ouverte pour déterminer les motifs de cet homicide.

Une carrière de narcotrafiquante

Sabrina Durán Montero ne semblait pas vraiment vouloir cacher ses liens avec le monde du trafic de drogue. Sur son compte TikTok, la jeune femme de 24 ans se présentait sous le pseudonyme «Juakina Gusman», une allusion au célèbre narcotrafiquant mexicain Joaquín «El Chapo» Guzmán. Son activité sur le réseau social n'avait pourtant rien à voir avec le trafic de drogue, puisqu'elle postait principalement des vidéos d'elle-même en train de danser et des conseils sur des produits de marques.

Pourtant, cette carrière d'influenceuse n'était qu'une partie de la vie d'Ina puisque depuis son plus jeune âge, elle trempait dans des affaires liées au trafic de drogue. En 2017, elle est arrêtée pour la première fois à 19 ans pour une histoire en lien avec la drogue, explique le journal La Tercera. En mars 2022, «lors d’une méga-opération policière», poursuit La Tercera, les forces de l’ordre avaient saisi à son domicile, entre autres, «655 grammes de cocaïne, 7 millions de pesos en liquide [plus de 7.000 euros], 9 téléphones portables et une Audi A4». Elle avait été condamnée à trois ans de prison, mais, pour avoir plaidé coupable, elle avait été relâchée en mai 2023 et placée en résidence hautement surveillée.

DES FUNÉRAILLES SOUS HAUTE SURVEILLANCE

Les funérailles de Sabrina Durán Montero se sont déroulées ce vendredi 27 octobre, aux alentours de 16h, sous haute surveillance. Le gouvernement aurait déployé entre 100 et 150 policiers, ainsi qu'un véhicule à canon à eau et un autre muni d'un lance-grenades. «Nous espérons qu'il n'y aura pas de violences lors de ces funérailles et que le dispositif de police protégera toutes les personnes afin que nous n'ayons pas à regretter d'accident», a expliqué la ministre de l'Intérieur chilienne, Carolina Tohá, pour justifier le déploiement de ces moyens. Selon le quotidien La Tercera, les funérailles se sont déroulées sans encombre.

Le corps de la jeune femme a été transféré mercredi du service médical juridique à Peñaflor, commune où elle résidait, sous une forte protection policière. Le parcours du cortège funèbre s'est déroulé depuis le domicile d'Ina jusqu'au cimetière Parque Manantial de Vespucio, situé à Maipú.