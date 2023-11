Avignon : une jeune femme condamnée à cinq mois de prison ferme pour avoir craché sur la kippa d'un homme

Une femme âgée de 18 ans a été condamnée ce lundi 6 novembre à cinq mois de prison ferme pour avoir craché sur la kippa d’un homme dans le centre d’Avignon, a annoncé le parquet ce mardi.

Une peine aménageable sous forme de bracelet électronique. Pour avoir craché sur la kippa d’un homme dans le centre d’Avignon, une jeune femme de 18 ans a été condamnée lundi à cinq mois d’emprisonnement ferme pour acte antisémite.

Jugée en comparution immédiate lundi, elle a été reconnue coupable d'injure envers une personne à raison de son origine ou de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Les faits s'étaient déroulés jeudi dernier à la sortie d’une épicerie, quand un homme de confession juive portant une casquette pour dissimuler sa kippa, est sorti du commerce et a été pris à partie par deux jeunes femmes.

Une attitude jugée «provocante»

Sa casquette est alors tombée, entraînant sa kippa à terre. L’une des deux jeunes femmes a alors craché sur cette dernière, l’a piétinée et, selon la victime, a par la suite proféré des insultes à caractère antisémite.

La vidéosurveillance a confirmé «l'attitude provocante» de la jeune femme et les crachats, selon la procureure de la République Florence Galtier. La prévenue, tout juste majeure et déscolarisée, était en état de récidive, ayant déjà été condamnée pour les mêmes raisons en janvier.

Sa peine sera aménageable sous forme de bracelet électronique, a détaillé la procureure de la République, confirmant une information de la presse locale.

Pour rappel, selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, «le nombre d'actes antisémites a explosé» en France depuis le 7 octobre et la guerre déclenchée par une attaque sans précédent lancée par le Hamas en Israël. Plus de 1.040 actes antisémites ont été commis dans le pays depuis cette date et 486 personnes ont été interpellées.