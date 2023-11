Kaaris : le rappeur devant la justice ce vendredi pour des violences conjugales sur son ex-compagne

Le rappeur Kaaris doit comparaître ce vendredi 10 novembre devant le tribunal d’Évry-Courcouronnes, en Essonne, pour des violences présumées sur son ex-compagne à la suite d’une séparation orageuse. Les faits remontent au 19 janvier 2021.

Ce vendredi 10 novembre, le rappeur Kaaris doit comparaître devant le tribunal correctionnel d’Évry-Courcouronnes (Essonne) pour «violences sur conjoint» en récidive sur fond de séparation orageuse. L’homme, originaire de Sevran (Seine-Saint-Denis), est en effet visé par une plainte déposée par son ex-compagne, Linda P., le 7 juillet 2022.

Dans celle-ci, la jeune femme, convoquée également ce vendredi 10 novembre pour violation de domicile et dégradations légères, reproche au rappeur de l’avoir violentée le 19 janvier 2021. À la suite de la plainte, une enquête préliminaire a été ouverte à Évry et Kaaris avait été placé en garde à vue une première fois en septembre 2022 puis une seconde fois en novembre de la même année.

D’après le Parisien, l’histoire a commencé par l’irruption de l’ex-compagne du rappeur au domicile de Kaaris, où il se trouvait avec Marion P. sa nouvelle compagne. Linda P. aurait ensuite cassé le rétroviseur de la Fiat 500 de la compagne de l'artiste. C’est alors que le rappeur de Sevran serait sorti de la maison et aurait violemment agressé son ex-compagne.

Selon le récit de cette dernière, il l’aurait bousculée et forcée à se rendre dans le garage avant de fermer la porte derrière et de la frapper à coups de pied et de poing. Kaaris aurait ensuite mis au sol son ex-compagne par une balayette. Puis, le rappeur de 43 ans l’aurait poussé en dehors du garage avant de jeter derrière elle ses ongles arrachés.

Dans cette affaire, Marion P. est également visée par une enquête pour non-assistance à personne en danger puisque lors de ce présumé déchaînement de violence de la part de Kaaris, sa nouvelle compagne n’aurait à aucun moment tenté de mettre fin à l’agression.

Pour sa part, Kaaris a nié ces violences et a déposé plainte pour «dénonciations calomnieuses». Dans celle-ci, consultée par l’AFP, le rappeur accuse la plaignante d’avoir «orchestré de toutes pièces les faits de violence qu’elle a par la suite dénoncés à l’autorité judiciaire» pour «exercer une forme de pression médiatique, juridique et financière».