Lyon : un lycée attaqué avec des mortiers d'artifice (vidéo)

Le lycée La Martinière-Monplaisir, dans le 8e arrondissement de Lyon (Rhône), a été pris pour cible par une dizaine d’individus, qui ont tiré des salves de mortiers d’artifice sur l’édifice ce vendredi 10 novembre.

Un établissement éducatif visé par des tirs de mortiers d’artifice. Peu avant 7h30 ce vendredi 10 novembre, une dizaine d’individus cagoulés ont attaqué aux mortiers d’artifice le lycée La Martinière-Monplaisir, dans le 8e arrondissement de Lyon.

Les images relayées par le magazine mensuel Lyon Mag ont démontré la violence de la salve de tirs à l’encontre de l’édifice, dans une séquence vidéo de 12 secondes. D’après cette même source, ce serait le proviseur de l’établissement qui aurait été visé par l'attaque de ce vendredi matin.

Le journal local a précisé qu’aucun blessé n’est à déplorer mais que des poubelles et des trottinettes électriques ont été incendiées près des grilles du lycée.

Mickaël Paccaud, le conseiller régional délégué à l’excellence éducative, a donné plus de précisions sur l'attaque, précisant que les tirs sont passés tout près de leur cible originelle.

«Des scènes de guérilla urbaine menée par une bande de sauvages. Le proviseur a été visé délibérément. On a échangé avec lui, c’est passé vraiment à côté de lui. Ils l’ont visé via des tirs tendus à moins de 6 mètres», a-t-il expliqué sur CNEWS.

Deux individus interpellés par les forces de l’ordre

Deux individus ont pu être rapidement interpellés par la police après les faits. Des auditions vont être menées dans les prochaines heures auprès de ces derniers afin de tirer au clair les motivations qui ont poussé ces derniers à l’acte.

L’académie de Lyon a réagi à ces incidents en publiant un communiqué dans la journée.

«Le lycée a été la cible ce matin de tirs de mortiers et de feux de poubelle de la part de jeunes cagoulés. Les forces de l’ordre sont intervenues et deux interpellations ont déjà eu lieu. Le recteur condamne fermement ces faits qui ont mis gravement en danger la sécurité des élèves et des personnels de l’établissement, et apporte son soutien à toute la communauté éducative», a précisé cette dernière dans son écrit.

Le magazine mensuel a évoqué, via une source à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, un lien probable entre ces attaques et le passage en conseil de discipline d’un élève du lycée prévu la semaine prochaine.

«Visiblement, ça semble se confirmer : cette attaque fait suite à un conseil de discipline qui est programmé. C’est une vengeance de cet élève», a témoigné Eric Lahy, professeur de physique-chimie et élu syndical CGT, au micro de CNEWS.

Gabriel Attal et Le maire de Lyon condamnent les faits

Le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, Gabriel Attal, a réagi ce vendredi après-midi sur X au sujet de ces incidents.

«L’attaque qui a visé le proviseur du Lycée La Martinière-Monplaisir à Lyon est profondément révoltante. L’un des meneurs de cette agression, interpellé, devait passer prochainement en conseil de discipline. C’est donc bien l’autorité de l’École, pour laquelle je me bats, qui est ici défiée. L’autorité de l’École, on ne la conteste pas, on ne s’en venge pas : on la respecte», a rappelé le ministre.

L’attaque qui a visé le proviseur du Lycée La Martinière-Monplaisir à Lyon est profondément révoltante.





L’un des meneurs de cette agression, interpellé, devait passer prochainement en conseil de discipline. C’est donc bien l’autorité de l’École, pour laquelle je me bats, qui… — Gabriel Attal (@GabrielAttal) November 10, 2023

«Je ne dévierai pas de cette ligne et continuerai à soutenir l’engagement de sanctions disciplinaires à chaque fois que nécessaire. Car il n’y a pas de sérénité sans fermeté. Soutien absolu au proviseur, à la communauté éducative de Lyon et à tous les agents de l’Éducation nationale engagés pour nos élèves», a conclu Gabriel Attal.

Le maire de Lyon, Grégory Doucet, a lui aussi condamné ces actes sur X ce vendredi.

Ce matin, le lycée La Martinière-Monplaisir a été pris pour cible. Les images d’embrasement diffusées sur les réseaux sociaux sont profondément choquantes.





Je condamne fermement cette attaque d’une violence inouïe. S’en prendre à un lieu d’enseignement est abject. — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) November 10, 2023

«Ce matin, le lycée La Martinière-Monplaisir a été pris pour cible. Les images d’embrasement diffusées sur les réseaux sociaux sont profondément choquantes. Je condamne fermement cette attaque d’une violence inouïe. S’en prendre à un lieu d’enseignement est abject», a indiqué l’élu sur le réseau social.

Un lycée régulièrement attaqué

«C’est la troisième attaque ce vendredi, il y en a eu deux avant les vacances. Déjà, l’année dernière, il y avait eu des événements comme ça mais pas avec autant de violence», a assuré une lycéenne de l’établissement sur CNEWS.

Il y a un an, une quarantaine d’individus cagoulés avaient déjà pris d’assaut cet établissement. Ce vendredi matin, une équipe mobile de sécurité a pris position aux abords du lycée pour une durée indéterminée.