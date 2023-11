Egypte : un couple de touristes meurt intoxiqué à un produit contre les punaises de lit

Un couple de sexagénaire britannique est décédé dans un hôtel en Égypte après une intoxication liée à un produit contre les punaises de lit.

John Cooper, 69 ans, et sa femme Susan, 63 ans, de Burnley, dans le Lancashire, sont décédés en 2018 alors qu'ils étaient en vacances à Hurghada (Égypte) avec leur fille et leurs trois petits-enfants. Cinq ans après les faits, un rapport d'enquête vient de dévoiler les circonstances de leur décès.

Un Produit contre les punaises de lit incriminé

Cette expertise, délivrée durant une audience de deux jours cette semaine et citée par la BBC, pointe une possible exposition à un «agent biologique infectieux ou à des produits chimiques toxiques». La cause serait en fait un produit utilisé pour lutter contre les punaises de lit.