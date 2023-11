Alertes à la bombe dans les établissements scolaires de plusieurs villes, dont Arras et Nice

Plusieurs établissements scolaires français ont été ciblés par des alertes à la bombe ce lundi 13 novembre. Parmi les villes concernées figurent Arras (Pas-de-Calais), Nice (Alpes-Maritimes), Toulon (Var) et Lyon (Rhône). Plusieurs centaines d'élèves sont actuellement confinés et des interventions sont en cours.

Des alertes à la bombe sont venues perturber la matinée dans les établissements scolaires de plusieurs villes comme Arras, Nice, Toulon, et La Seyne-sur-Mer.

À Nice, trois établissements ont été visés, dont les collèges Frédéric Mistral, Alphonse Daudet, et Ségurane.

Dans ce dernier, la police nationale a fait réintégrer les élèves, qui avaient été mis à distance le temps de confirmer la levée de doutes, et de clore l’alerte, selon Nice-Matin.

À Arras, plusieurs établissements ont également été visés par une alerte à la bombe, et certains d’entre eux ont été évacués.

«Ces alertes font suite à la réception d'un e-mail», a indiqué la préfecture du Pas-de-Calais à l'AFP : «Par mesure de précaution, les élèves ont été évacués et une levée de doute est en cours», a-t-elle ajouté.

Quatre alertes à la bombe ce matin dans des écoles et collèges d’Arras. École Perrault de Dainville, école Cleret, collèges Saint-Vincent et Bodel à Arras. 600 élèves et adultes ont trouvé refuge à la halle des sports Tételin. #arras #alertealabombe pic.twitter.com/3Jp6ewr3Ps

— Samuel Cogez (@SamuelCogez) November 13, 2023