Toulon : une croix gammée taguée au domicile du maire de Saint-Mandrier-sur-Mer

Le préfet du Var a dénoncé ce vendredi le tag d'une croix gammée au domicile du maire de Saint-Mandrier-sur-Mer.

Une nouvelle menace à l'encontre d'un édile. Gilles Vincent, maire LR de Saint-Mandrier-sur-Mer (Var), a dénoncé le tag d'une croix gammée sur un mur extérieur de son domicile, dans la nuit du 15 au 16 novembre.

#Soutien | Le préfet du #Var condamne avec la plus extrême fermeté les dégradations inacceptables commises au domicile du maire de Saint Mandrier-sur-Mer et lui apporte son soutien pic.twitter.com/54YokqryrE — Préfet du Var (@Prefet83) November 17, 2023

«C'est bien le maire qui était visé car seule ma maison a été taguée», a écrit Gilles Vincent sur Facebook, alors que le préfet du Var a dénoncé «des dégradations ignobles et inacceptables», dans un communiqué publié ce vendredi 17 novembre.

Et d'ajouter : «Les services d'enquête de la direction départementale de la police nationale ont été saisis et ont procédé aux constatations d'usage afin de retrouver et interpeller le ou les auteurs(s)».

«Je ne peux que faire une relation entre mes positions prises quelques heures auparavant lors d'une réunion publique sur la maison de santé qualifiée de houleuse par certains participants», a aussi déclaré Gilles Vincent, qui déposera une plainte.

Le préfet du Var conclut en condamnant «toute forme de menace ou d'intimidation envers un élu de la République». Un soutien partagé sur X (ex-Twitter) par le maire de Fréjus, David Rachline (RN).