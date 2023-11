Trafic de drogue à Nîmes : 20 personnes arrêtées dans le quartier Pissevin lors d'une vaste opération de police

Vingt individus ont été interpellés et placés en garde à vue ce lundi 20 novembre dans le cadre d’une enquête liée à un réseau de trafic de stupéfiants à Nîmes, dans le quartier Pissevin.

Le quartier Pissevin de nouveau dans le viseur des autorités. Ce lundi 20 novembre, la procureure de la République de Nîmes a annoncé l’interpellation de 20 personnes en lien avec un réseau de trafic de stupéfiants dans cette emblématique cité de la ville gardoise.

«Suite à une enquête diligentée en préliminaire depuis plusieurs semaines par les services de la sûreté départementale du commissariat de police de Nîmes du chef de trafic de stupéfiants au sein du quartier Pissevin, vingt individus ont, ce lundi 20 novembre 2023, été interpellés à leur domicile et placés en garde à vue à compter de 6h», peut-on ainsi lire dans un communiqué de la procureure de la République de Nîmes.

Ce communiqué ajoute que «plusieurs perquisitions menées par la sureté départementale du Gard dans le cadre d'opérations coordonnées du mois de juillet au mois de novembre 2023 avaient permis de saisir 8 kg d'herbe de cannabis, 7 kg de résine de cannabis, 1,3 kg de cocaïne et 500 cachets d'ecstasy, plusieurs milliers d’euros d'argent liquide ainsi que des armes à feu».

Près de 250 policiers mobilisés

Au total, 73 enquêteurs de la sûreté départementale du Gard et de l'Unité d'Investigation Nationale, appuyés par des membres du RAID et de la BRI ainsi que de la CRS8, et 9 équipes cynophiles pour la recherche de stupéfiants et d'armes à feu, ont été mobilisés dans le cadre de cette enquête, soit près de 250 policiers

De plus, la procureure de la République et deux magistrats du parquet étaient présents sur les lieux, accompagnés du directeur interdépartemental de la police nationale.

Cette vaste opération avait été promise par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, après la vive émotion suscitée par la mort du petit Fayed, 10 ans, tué lors d'une des diverses fusillades qui ont eu lieu dans le quartier Pissevin, en août dernier.

«Comme je m’y étais engagé, vaste opération anti-drogue à Nîmes ce matin avec 250 policiers mobilisés dont des renforts de la CRS 8, du RAID, de la BRI, d’équipes cynophiles et de l’unité nationale d’investigation», a-t-il déclaré sur X, ce lundi.

D’après le communiqué, des investigations sont toujours en cours et vont se poursuivre durant le temps des gardes à vue des 20 personnes interpellées.