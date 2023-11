Eure : un groupe de chasseurs tire sur des chevreuils à quelques mètres d’un parc pour enfants, une enquête ouverte

À La Veille-Lyre (Eure), un groupe de braconniers a tiré sur des chevreuils dans un champ se trouvant à quelques mètres d’une aire de jeux pour enfants. Une scène qui a traumatisé les bambins, mettant également leur vie en danger. Une enquête a été ouverte.

Les faits se sont déroulés le 17 septembre dernier, soit jour d’ouverture de la chasse. Ce jour-là, en fin de journée, une famille composée d’une femme, d’un homme, de ses deux sœurs et d’enfants âgés entre 2 et 6 ans a décidé de passer du bon temps au parc de La Vieille-Lyre, dans l’Eure.

Au même moment, un groupe de plusieurs individus armés s'installait en haut d'une colline et s’était mis en rangs pour tirer des canards, comme l’a indiqué Le Réveil normand. Les chasseurs ont décidé d’ouvrir le feu lorsque les animaux s’apprêtaient à prendre leur envol. Tant et si bien que des volatiles ont terminé leur course près de l’aire de jeux de la commune, où se trouvait la petite famille.

«Ceux qui allaient dans les branches tombaient à nos pieds. Ça n’arrêtait pas (…) Mais si c’est dans l’œil d’un enfant de 3 ans, c’est une catastrophe», a expliqué le père de famille à nos confrères.

Impressionnés par les bruits des plombs, les jeunes enfants ont même cru qu’il s’agissait d’un «feu d’artifice».

«Je suis face à des gars qui n’en ont rien à foutre»

Mais les chasseurs ne se sont pas contentés de tirer des canards. En effet, deux chevreuils, apeurés par les tirs à répétition, sont sortis d’une haie. Les braconniers ont alors envoyé leurs chiens à leur poursuite, le tout en chargeant leurs fusils en balles, ont précisé nos confrères du Réveil normand. Ils ont fini par abattre les chevreuils «à moins de dix mètres» de la famille, devant les yeux des enfants.

Excédé par le comportement des chasseurs, le père de famille a décidé de les alerter sur leurs pratiques et a demandé à parler au chef de chasse. Sans succès. «Je comprends vite que je suis face à des gars qui n’en ont rien à foutre. Ils sont au-dessus de toutes règles», a-t-il déploré

Après quelques minutes, et précisément à la vue d’une voiture des autorités, les chasseurs ont pris la fuite, laissant les enfants «traumatisés» par ce qu’ils venaient de voir.

Une enquête a été ouverte pour tenter d’en savoir plus sur les infractions relevées lors de cette partie de chasse.