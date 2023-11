Indre-et-Loire : un couple de personnes âgées agressé au couteau dans une galerie commerciale à Amboise

Un couple de personnes âgées a été agressé au couteau samedi 25 novembre, dans une galerie commerciale située à Amboise, en Indre-et-Loire.

Une agression particulièrement violente. Samedi 25 novembre, aux alentours de 15h, un couple de personnes âgées a été agressé à coups de couteau dans la cafétéria d’une galerie commerciale E.Leclerc à Amboise, en Indre-et-Loire.

Âgées de 78 et 73 ans, les deux victimes ont été atteintes de plusieurs coups de couteau «à la tête et au thorax pour l'un, au cou et au thorax pour l'autre», a indiqué le parquet de Tours à CNEWS. Elles ont été hospitalisées à Tours.

L’auteur présumé de l’agression a été neutralisé par des employés de la cafétéria et des vigiles, puis a été placé en garde à vue pour tentative de meurtre. Il n’était a priori pas alcoolisé lorsqu’il s’en est pris à ce couple. Le couteau de boucher dont il s'est servi est en cours d'analyse.

L’individu, né en 1969 au Maroc, a par ailleurs reconnu les faits mais n’a pas donné d’explication claire sur les raisons de son passage à l’acte. L’agresseur et les victimes se connaissaient, et un différend pourrait être à l’origine de cette violente agression, selon le parquet. Sa garde à vue a été prolongée ce dimanche, et il devra être déféré ce lundi pour une saisine d'un juge d'instruction.

Après l’analyse de la vidéosurveillance et les auditions des témoins, l’infraction de tentative d’assassinat, c’est-à-dire de tentative de meurtre avec préméditation, a finalement été retenue, et non simplement la tentative de meurtre.

Cet individu aurait des antécédents psychiatriques, mais également des antécédents judiciaires, notamment en lien à des infractions routières. Il avait également été déféré au parquet de Tours en octobre dernier pour des menaces sur son ex-compagne, et avait été placé sous contrôle judiciaire.