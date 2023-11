Val-de-Marne : un homme se dénonce après avoir tué ses enfants, deux corps retrouvés chez lui à Alfortville

Un homme s’est rendu au commissariat de Dieppe, en Normandie, et a affirmé avoir tué ses trois enfants. Deux corps sans vie ont en effet été retrouvés à son domicile dans le Val-de-Marne, à Alfortville.

L’individu s’est dénoncé. Ce dimanche, un homme s’est présenté au commissariat de Dieppe, en Normandie, et a affirmé avoir tué ses trois enfants. La police s’est rendue à son domicile d’Alfortville, dans le Val-de-Marne, où elle a effectivement retrouvé plusieurs corps, selon des sources concordantes à CNEWS.

Le parquet a par la suite indiqué que deux enfants étaient décédés sur les trois. Selon une source policière à l'AFP, ils ont été tués à l'arme blanche.

Cet individu, né en 1982 au Maroc, était déjà connu des services de police, et avait été condamné en 2021 pour des faits de violences conjugales et de violences sur mineur de moins de 15 ans par ascendant. Dans le cadre de cette condamnation, il avait interdiction de s'approcher de sa femme et de ses enfants, mais cette interdiction avait été levée lors de la mise en place d'une garde alternée, selon l'AFP.

L'homme a été placé en garde à vue et une enquête de flagrance a été ouverte confiée à la police judiciaire.