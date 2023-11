Fusillade à Dijon : «Il y a eu réellement l’intention d’utiliser une arme à des fins létales», estime Cédric Bovrisse (Alliance police Côte-d’Or)

Invité de la Matinale de CNEWS ce lundi 27 novembre, Cédric Bovrisse, secrétaire départemental Alliance police Côte-d’Or, est revenu sur la fusillade mortelle qui a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche dans le quartier Stalingrad à Dijon.

Un point de deal identifié. Cédric Bovrisse est revenu dans la Matinale de CNEWS ce lundi sur la fusillade mortelle qui a éclaté dans un quartier sensible de Dijon. Le secrétaire départemental Alliance police Côte-d’Or a estimé que les tireurs étaient venus avec des intentions «létales».

«En moyenne une soixantaine de douilles de calibre de guerre ont été retrouvées soit une rafale de quelques secondes», a-t-il rappelé, estimant que dans cette fusillade, «Il y a eu réellement l'intention d’utiliser une arme à des fins létales.»

Pour Cédric Bovrisse, «quand on fait ce type d’usage en visant une façade d’immeuble ce n’est pas pour intimider des gens. On a vraiment l’intention, malheureusement pour la personne en face, de mettre sa vie en péril».

Le secrétaire départemental Alliance police Côte-d’Or a également rappelé les faits pour mettre en évidence cette volonté de tuer. «Les individus sont arrivés en véhicule et ont fait usage d’une arme automatique de calibre de guerre en visant délibérément la façade de l’immeuble (…) et malheureusement une personne qui dormait dans sa chambre et qui n’avait vraisemblablement aucun lien avec le trafic de stupéfiants a été mortellement par l’une de ces balles.»

Face à cette nouvelle victime collatérale du trafic de drogues, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé que la CRS 8 serait déployée à Dijon.