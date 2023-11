Mort de Thomas : 6 participants à une manifestation d'ultra-droite condamnés jusqu'à 10 mois de prison

Six personnes ont été condamnées ce lundi pour avoir participé à une manifestation d’ultra-droite qui a eu lieu samedi dernier, à Romans-sur-Isère, en réaction à la mort de Thomas à Crépol, dans la Drôme.

La manifestation d’ultra-droite organisée samedi soir à Romans-sur-Isère, après la mort de Thomas à Crépol, avait rapidement dégénéré en affrontements. Ce lundi, six participants à ce défilé ont été jugés en comparution immédiate et ont été condamnés de six à dix mois d'emprisonnement ferme, pour «participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences» ou de «dégradations». Cinq d’entre eux ont également été condamnés pour «violence» sur policier.

Âgés de 18 à 25 ans, les six individus ont également été interdits de séjourner dans la Drôme et de détenir une arme pendant cinq ans, et ont été condamnés à une privation du droit d'éligibilité pendant cinq ans, selon un communiqué du parquet.

Conformément aux réquisitions, ces six individus ont été condamnés avec mandat de dépôt, et ont donc été immédiatement conduits en prison.

27 personnes interpellées

Le défilé de dimanche avait rassemblé des dizaines de militants de la mouvance identitaire, qui étaient venus de toute la France à Romans-sur-Isère pour «en découdre» avec les jeunes du quartier de la Monnaie, dont seraient issus certains protagonistes du meurtre de Thomas, tué lors d’une fête de village. Cinq policiers ont été blessés, et les forces de l’ordre avaient alors interpellé 20 personnes, et sept nouvelles ce dimanche, lors d’un nouveau rassemblement.

«Quand on vient avec des bâtons, on ne vient pas pour défendre une cause mais pour attaquer», a déclaré la procureure lors de l’audience. Les accusés ont quant à eux raconté avoir été prévenus de ce rassemblement via les réseaux sociaux. «C'était important d'apporter notre soutien», à Thomas et sa famille, a déclaré l’un d’eux.

Les juges et la procureure leur ont toutefois rappelé qu’une marche blanche avait été organisée mercredi dernier, et avait rassemblé 6.000 personnes pour apporter du soutien à la famille de l’adolescent décédé. «Ça s'appelle une marche blanche, pas une marche noire. On ne vient pas habillé de noir avec des bonnets, des têtes de mort et des bâtons», a rappelé la procureure.

Après ces violents rassemblements, le procureur de Valence avait également appelé au calme ce dimanche, et rappelé que «nul ne peut se faire justice en dehors de la loi».