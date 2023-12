Attaque au couteau à Paris : ce que l'on sait

Un homme qui aurait attaqué plusieurs passants à l'arme blanche, ce samedi, à Paris, a été interpellé par les policiers. Une personne a été tuée et deux autres personnes sont blessées.

Un homme a été interpellé par les policiers, ce samedi 2 décembre, alors qu'il venait d'attaquer plusieurs passants, avec un couteau et un marteau, au niveau du pont de Bir-Hakeim, entre le 15e et le 16e arrondissement de Paris. L'attaque a eu lieu entre 21h30 et 21h40.

Selon nos informations, l’individu, né en France et de nationalité française, était fiché S pour islamisme radical, et aurait indiqué aux forces de l’ordre qu’il ne supportait pas «que les musulmans soient tués dans le monde».

L'assaillant, de nationalité française et né en 1997, a été interpellé et placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat, confiée à la brigade criminelle de Paris, a indiqué le parquet de Paris.

«L'assaillant a déjà purgé une peine de quatre ans de prison», a précisé Gérald Darmanin. Il était connu pour troubles psychiatriques et suivi par la DGSI après être sorti de prison en 2020. L'auteur avait déjà été condamné en 2016 pour avoir voulu faire une autre attaque.

Les policiers viennent d’avoir courageusement interpellé un assaillant s’en prenant à des passants à Paris, autour du quai de Grenelle. Une personne décédée et un blessé pris en charge par les Pompiers de Paris. Merci d’éviter le secteur. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 2, 2023

Un premier bilan fait état d'un mort, un touriste allemand, et deux blessées selon le ministre de l'Intérieur. Les policiers ont utilisé un taser pour maîtriser l'agresseur. Un cordon de sécurité a été mis en place.