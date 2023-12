Attaque terroriste à Paris : ce que l'on sait des victimes

Un touriste à la double nationalité allemande et philippine a été tué et deux autres personnes ont été blessées ce samedi 2 décembre à Paris, après une attaque terroriste au couteau et au marteau perpétrée par un Français d'origine iranienne radicalisé.

Les deux blessés sont «en bonne santé». Le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a donné des nouvelles rassurantes, ce dimanche, concernant l’état des deux personnes blessées au marteau, la veille à Paris, par un terroriste qui a également tué un passant.

Les faits se sont déroulés autour de 21h30 dans le 15e et 16e arrondissements de la capitale, lorsqu’un touriste de nationalité allemande et philippine a été poignardé à l’aide d’un couteau à plusieurs reprises. Décédée rapidement, la victime présentait plusieurs plaies.

de lourds traumatismes psy redoutés

Concernant les deux autres personnes blessées par l’assaillant quelques minutes plus tard, ces dernières sont «en bonne santé», a indiqué ce dimanche 3 décembre le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau. Il s’agit d’un sexagénaire français et d’un touriste britannique de 66 ans.

«Les deux personnes blessées dans la deuxième phase d’attaque, avec un marteau de ce terroriste, sont aujourd'hui (dimanche) en bonne santé», a-t-il souligné, en indiquant qu'il n'y avait «pas de pronostic vital» engagé les concernant.

«Elles ont eu des traumatismes superficiels mais évidemment des traumatismes psychologiques qui vont être immenses, comme les personnes qui accompagnaient la victime qui est malheureusement décédée d’un coup de couteau», a ajouté le ministre de la Santé.

Le Parquet national antiterroriste (Pnat) a annoncé à nos confrères de l'Agence France-Presse avoir ouvert une enquête pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et pour association de malfaiteurs terroriste criminelle.