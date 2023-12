Agression du jeune Yuriy en 2021 : huit jeunes jugés à huis clos partir de ce lundi

Près de trois ans après le violent passage à tabac du jeune Yuriy à Paris, huit jeunes hommes comparaissent à partir de lundi devant la cour d'assises des mineurs, pour le second procès de cette affaire, révélatrice des rivalités entre bandes dans la capitale.

À compter de ce lundi 4 décembre, et jusqu’au 22 décembre prochain, huit jeunes hommes doivent comparaître devant la Cour d’assises des mineurs de Paris pour le second procès de l’agression du jeune Yuriy, 15 ans, roué de coups le 15 janvier 2021 sur la dalle de Beaugrenelle (15e arrondissement) avant d’être laissé gisant sur place, dans un état grave. La séance doit durer à huis-clos.

Parmi les huit jeunes renvoyés devant les assises des mineurs, aujourd'hui tous majeurs, six le sont pour tentative de meurtre, un pour complicité et un pour participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre des violences.

Celui que l'instruction désigne comme le plus impliqué, accusé d'avoir porté des coups de marteau sur la tête de Yuriy, «expliquera son comportement devant les juges», a indiqué à l'AFP son avocat, Yassine Bouzrou.

Yuriy et sa mère, parties civiles au procès, veulent, eux, «que la cour d'assises juge ces faits pour ce qu'ils sont : une tentative de meurtre», a souligné leur avocat, Francis Szpiner.

Dans cette affaire, quatre adolescents, âgés de 14 et 15 ans au moment de l'agression, ont déjà été condamnés en mars dernier par un tribunal pour enfants à des peines allant jusqu'à deux ans et demi de prison. Deux avaient été jugés pour «tentative de meurtre», un pour «complicité de tentative de meurtre» et le dernier pour «participation à une association de malfaiteurs».

Un treizième jeune, initialement renvoyé devant cette cour, avait bénéficié d'un non-lieu en appel, en décembre 2022, faute de «charges suffisantes».

Une bande organisée avec, chacun, une tâche précise

Selon les investigations, ce déchaînement de violences à l'encontre de Yuriy serait «un acte de vengeance» en réponse à l'agression d'un autre jeune lors d'une précédente rixe, cinq jours plus tôt, à proximité de la dalle de Beaugrenelle. Le demi-frère et le cousin de ce dernier figurent parmi les adolescents mis en cause pour le passage à tabac de Yuriy.

Parmi les quatre adolescents déjà jugés en mars, l'un avait reconnu un coup de pied porté au visage de Yuriy. Alors qu’il possédait un marteau, il avait nié s'en être servi. Un deuxième adolescent avait averti ses amis de la présence de jeunes rivaux dans la zone, mais n’avait pas été présent au moment de l’agression, selon sa défense.

Le troisième avait en revanche été sur place au moment du tabassage, sans intervenir pour l’empêcher, mais n’aurait, d'après son avocat, porté aucun coup. Enfin, le dernier avait participé à l’organisation des violences, visiblement sans y avoir pris part, pour se venger de la bande rivale.

La vidéo de l’agression de Yuriy, devenue virale, avait suscité le vif émoi des Français. Ces images, d'une vingtaine de secondes, montrent une dizaine de jeunes s'acharner à coups de pieds, de béquilles et de marteau sur le jeune Ukrainien, alors au sol, avant de l'abandonner sur la dalle.

L'agression, qui avait duré plusieurs minutes, avait été stoppée par les cris d'un homme à sa fenêtre. Yuriy avait été transporté à l'hôpital dans un état grave, son pronostic vital engagé.