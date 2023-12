Disparition inquiétante dans l’Aude : la gendarmerie lance un appel à témoins pour retrouver Salomé, 16 ans

La gendarmerie de l’Aude a lancé ce lundi un appel à témoins à la suite de la disparition jugée inquiétante de Salomé Boucabelle, 16 ans. L’adolescente n’a plus donné de signe de vie depuis le 1er décembre.

Sur sa page Facebook, la gendarmerie de l’Aude a diffusé, ce lundi 4 décembre, un appel à témoins après la disparition mysétrieuse de Salomé Boucabelle, 16 ans. Celle-ci n’a plus donné de signe de vie depuis le 1er décembre dernier.

Selon la gendarmerie de Lézignan-Corbières, à qui l’enquête pour disparition inquiétante de cette mineure a été confiée, l’adolescente n’est pas rentrée chez elle à l’issue de ses cours et son téléphone est éteint.

Salomé est de corpulence normale et mesure 1m65. La jeune fille a des «cheveux longs et bouclés châtains», ont noté les militaires précisant que l’adolescente «pourrait être vêtue d’une robe beige et de collants, ou d’un short en cuir, de bottines noires, d’un pull rayé et de veste noire».

Toute personne ayant des renseignements sur la présence de cette mineure ou d’informations permettant d’aider les enquêteurs, à prendre contact avec la brigade de gendarmerie de Lézignan-Corbières au 04.68.27.06.14 ou à composer le 17.