Bahamas : une femme meurt mordue par un requin en faisant du paddle

Une touriste américaine, âgée de 44 ans, a été tuée lundi par un requin alors qu’elle faisait du paddle au large d’une plage des Bahamas. Malgré l’intervention d’un sauveteur en mer, la victime est décédée sur les lieux du drame. Une enquête a été ouverte selon la police.

Les requins ont-ils une dent contre les touristes ? Lundi, alors qu’elle pratiquait du paddle au large d’une plage d’un complexe hôtelier des Bahamas, une Américaine de 44 ans a été tuée par l’un de ces prédateurs des mers, selon la police de l’archipel. «La victime, accompagnée d'un homme, était en train de faire du paddle au large du rivage d'un complexe hôtelier situé à l'ouest de (l'île de) New Providence, quand elle a été mordue par un requin», déclare le communiqué.

Grièvement blessée lors de l’attaque du squale, la victime a d’abord été prise en charge par un sauveteur en mer. Ce dernier a ramené la femme ainsi que l’homme qui l’accompagnait avant de procéder aux gestes de premiers secours, indique le communiqué. Malgré l’intervention de ce sauveteur, la quadragénaire a été déclarée morte sur les lieux du drame. La police a indiqué avoir ouvert une enquête.

Le tourisme des Bahamas impacté ?

Cette attaque peut-elle nuire au tourisme des Bahamas ? Ce secteur est une ressource majeure pour l’économie de l'archipel de 3.000 îles où les complexes hôteliers de bord de plage sont très nombreux. Pour le moment, l’espèce de requin à l’origine de l’attaque mortelle n’a pas été précisée par les autorités.

Entre 30 et 40 espèces de requins vivent autour des Bahamas et, selon l'International Shark Attack File, une base de données gérée par le musée d'histoire naturelle de Floride, aux États-Unis, 33 attaques de requin non provoquées ont été enregistrées depuis 1580. A travers le monde, ce sont 89 morsures de ce prédateur qui ont été recensées l’an dernier.

Ce n’est pas la première fois que cet archipel est le théâtre d’un tel drame. En 2019, une femme américaine en visite dans le pays avait aussi été tuée par un requin alors qu'elle faisait de la plongée avec sa famille.

37% des espèces de requins menacées d’extinction

En revanche, l’Université de Floride précise que «le risque d’être mordu par un requin reste incroyablement faible». Si ces attaques sont en baisse, les chercheurs estiment que c’est en partie lié à la baisse significative de leur nombre dans tous les océans du monde.

En 2021, selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), 37% des espèces de requins et de raies étaient menacées d’extinction.