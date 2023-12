Etats-Unis : les images impressionnantes d'une maison soufflée par une explosion près de Washington (vidéo)

Une importante explosion a détruit une maison dans la banlieue de Washington D.C, aux Etats-Unis, ce lundi soir. Les causes restent encore inconnues.

Une maison a été complètement détruite dans une explosion à Arlington, dans la banlieue de Washington D.C, aux Etats-Unis, ce lundi soir. Si les causes de ce sinistre ne sont pas encore déterminées, les enquêteurs savent que des coups de feu et une fusée de détresse ont été tirés à l’intérieur de la résidence.

La police était sur place et non loin de la maison car elle cherchait à réaliser une perquisition dans ce domicile. À la suite de cet événement, les «policiers continuent d’enquêter sur les circonstances de l’explosion», a indiqué la police de la ville d’Arlington.

Video showing the house explosion.





Our story is being continuously updated: https://t.co/HHmk2hfSw3 https://t.co/qtYHC7rK6D

— Arlington Now (@ARLnowDOTcom) December 5, 2023