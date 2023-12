Isère : deux frères d'une élève présentés jeudi à des juge après s'en être pris violemment au personnel de son collège

Deux frères qui avaient été placés en garde à vue après avoir agressé trois membres de l'administration du collège Jules-Flandrin, à Corenc en Isère, vont être présentés à des juges ce jeudi. Selon les déclarations du parquet de Grenoble ce mercredi, la petite sœur des suspects venait de dénoncer les actes de violences de sa famille, auprès de son établissement.

Le quotidien du collège Jules-Flandrin de Corenc (Isère) sous le choc. Après avoir appris que leur sœur de 12 ans avait rapporté aux membres de l'établissement les actes de violence qu’elle recevait de la part de sa famille, deux frères de l'élève ont agressé trois encadrants du collège.

L'un des deux frère, majeur, doit être «jugé (jeudi) à 13h30 en comparution immédiate» a indiqué mercredi soir le procureur de Grenoble Eric Vaillant. Le second, mineur, doit être «déféré devant le juge des enfants».





Les suspects avaient été interpellés, puis placés en garde à vue ce mercredi et une enquête a par ailleurs été ouverte pour «violences volontaires en réunion», sur la proviseure du collège Jules-Flandrin, son adjointe et un agent d’entretien qui ont été «légèrement blessés, mais particulièrement choqués».

La jeune fille risquait d’être placée en foyer

En plus des deux garçons, un troisième frère ainsi que leur mère, âgée de 55 ans, avaient également été placés en garde à vue, dans le cadre des accusations de la jeune fille, a précisé le procureur de Grenoble, Éric Vaillant. Ces dernières ont été levées dans la soirée.

Les déclarations de l’adolescente, faites ce mardi dans son établissement, avait engendré un signalement auprès du parquet qui avait «pris la décision d’un placement provisoire en foyer», afin de la protéger le temps de l’enquête.

Après avoir appris la nouvelle, deux de ses frères se sont rendus dans son collège en fin d’après-midi, afin de «demander des explications et ont commis des violences et menace de mort», selon la même source.

Le père a lui-même accompagné ses fils à la gendarmerie

D’après Samuel Vitel, directeur de cabinet de la rectrice de l’académie de Grenoble, cela aurait pu tourner «au drame», mais ce déferlement de violence n’a heureusement fait aucune victime.

Dans les faits, les deux suspects ont attendu la sortie des classes pour se diriger vers le bâtiment, essayant de forcer le passage de façon très violente, en menaçant la cheffe d’établissement et d’autres membres du personnel qui tentaient de s’interposer. Ils auraient ensuite pris la fuite.

C’est leur père qui, dans la soirée, a accompagné les deux frères à la gendarmerie. Selon Samuel Vitel, des mesures de sécurité ont été prises autour du collège avec des patrouilles de gendarmes. Une cellule d’écoute a également été mise en place pour le personnel ainsi que les élèves.