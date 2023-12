Ryanair : quelle est cette nouvelle option obligatoire qui crée la polémique

Une nouvelle polémique touche la compagnie aérienne Ryanair. Désormais, les passagers doivent payer un supplément même en réservant un siège aléatoire, pour obtenir leur «boarding pass» numérique.

La compagnie aérienne low cost, Ryanair, avait déjà fait parler d’elle à plusieurs reprises avec ses suppléments tarifaires pour les bagages notamment. Cette fois, c’est le fait de payer obligatoirement pour ajouter un siège aléatoire, afin de recevoir un boarding pass numérique, qui irrite les voyageurs.

En effet, il faudra compter jusqu’à 24,50 euros pour cette nouvelle mesure. Les clients se sont indignés auprès du média britannique, Daily Mail.

Un supplément «absolument honteux»

Beaucoup de clients se sont retrouvés au pied du mur et se sont offusqués de ce tarif supplémentaire. Vivien Lovrin avait par exemple réservé un vol vers l’Allemagne depuis Londres jeudi dernier. Celle-ci avait choisi de ne pas payer de supplément pour réserver un siège et avait donc procédé à un placement aléatoire. Finalement, après avoir rempli ses coordonnées, Ryanair lui envoie le message suivant, «l’enregistrement est terminé ! Obtenez votre carte d’embarquement maintenant et évitez de faire la queue à l’aéroport en ajoutant un siège».

Cela signifie donc qu’en placement libre ou réservé, des frais seront demandés. Seule solution pour y échapper, obtenir sa carte en format papier et devoir se confronter à une longue file d’attente à l’aéroport.

Le scénario s’est ainsi répété pour un grand nombre de voyageurs, qui se sont par la suite plaints sur les réseaux sociaux. Ils dénoncent ainsi une perte de temps et d’argent, mais soulignent également de très mauvaises répercutions sur l’environnement, «c’est excellent pour l’environnement et c’est une autre opportunité pour les passagers de payer plus pour voyager. Un nouveau creux pour Ryanair. Absolument honteux».

Ryanair ne se serait cependant pas attardé sur ces allégations, déclarant que les passagers disposaient toujours du choix de réserver un siège impliquant des frais ou alors de procéder à une réservation de siège aléatoire qui, elle, ne demande aucun frais. Allant donc à l’encontre des nombreuses plaintes sur les réseaux sociaux.