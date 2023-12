Yvelines : un adolescent de 17 ans agressé par trois jeunes lors d'un guet-apens, la victime retrouvée nue au bord d’une forêt

Un adolescent de 17 ans a été agressé dans les Yvelines par trois jeunes lors d’un guet-apens. Roué de coups, il a été abandonné nu dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, selon les informations d’une source policière à CNEWS.

Un piège suivi d'une agression très violente. Un policier hors service a découvert dimanche 3 décembre un adolescent de 17 ans qui errait au bord de la forêt de Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines. Le jeune homme avait été attiré dans un guet-apens, roué de coups et filmé, avant d’y être abandonné nu.

Selon les informations d’une source policière à CNEWS, la victime a expliqué avoir été contactée sur les réseaux sociaux par une personne qui souhaitait passer la soirée avec lui. Sur les lieux du rendez-vous l’individu qu’il devait rencontrer était présent mais accompagné de deux autres personnes cagoulées et en possession d’un pistolet à plomb.

L’adolescent a ensuite expliqué avoir été conduit dans la forêt où ses agresseurs l’ont passé à tabac, forcé à se déshabiller et à se masturber pendant qu’ils le filmaient. Ces derniers l’ont alors laissé inconscient et lui ont dérobé ses vêtements, ses bijoux et son téléphone.

Les trois suspects interpellés

L’un des suspects, qui serait à l’origine de ce guet-apens, est un jeune homme de 17 ans inconnu de la police. Selon les informations récoltées par CNEWS, il aurait fait un Service national universel (SNU) avec la victime en juin 2022. Il s’est rendu de lui-même aux forces de l’ordre en reconnaissant l’agression.

A la suite des investigations, les forces de l’ordre ont interpellé deux autres suspects âgés de 14 et 19 ans et déjà connus de la police. Lors des perquisitions, les fonctionnaires ont découvert les effets personnels de la victime, le pistolet à plomb ayant servi à la menacer ainsi que la vidéo de la violente agression.

Placés en garde à vue, les suspects ont «minimisé leur action», selon la source policière. Ils ont expliqué vouloir se venger de la victime, qui, selon leurs dires, aurait agressé sexuellement la petite-amie du suspect qui s’est rendu à la police. La jeune fille a été entendue par les policiers. Ses propos laisseraient entendre que sa relation avec la victime était consentie. Elle n’a pas souhaité déposer plainte.

Les deux mineurs et agresseurs présumés ont été présentés à un magistrat et seront convoqués devant le tribunal pour enfants le 28 février 2024. Le suspect majeur a été pour sa part placé en détention provisoire. Il doit passer en comparution immédiate ce jeudi.

Face à la violence de l’agression et du choc psychologique, la victime s’est vu prescrire trente jours d’ITT.