Menace d'attaque au couteau dans un collège à Rennes : ce que l’on sait de l’élève de 12 ans

Une enquête criminelle a été ouverte ce mercredi après qu’une collégienne de 12 ans a menacé une enseignante avec un couteau à Rennes. La jeune fille a été placée en retenue.

Nouvelle menace contre une professeure. Ce mercredi, une enquête a été ouverte pour «tentative d’homicide volontaire sur personne chargée de service public» après qu’une collégienne a menacé sa professeure d’anglais avec un grand couteau, au collège des Hautes-Ourmes, à Rennes (Ille-et-Vilaine).

Âgée de 12 ans, cette collégienne est née à Marseille et est scolarisée en classe de 5e dans cet établissement du sud de la ville. Selon le procureur de la République de Rennes, l’adolescente «est venue en cours armée d’un grand couteau avec l’intention de tuer sa professeure d’anglais». Elle a été maîtrisée par des personnels de l’établissement et remise à la police, et placée en retenue.

Une punition à l'origine d'un conflit ?

Selon les témoignages recueillis par CNEWS sur place, cette élève s’était fait confisquer son téléphone portable par la professeure d’anglais en fin de semaine dernière, ce qui aurait créé un conflit entre la jeune fille et son enseignante. La collégienne aurait déjà fait part de son intention de tuer sa professeure, et aurait également fait une mention à l’attentat d’Arras.

Les amies de cette jeune fille ont indiqué à notre reporter sur place qu’elle avait déjà été exclue de son précédent collège l’an passé pour des problèmes de comportement. Ces faits n’ont cependant pas été confirmés par le parquet, et seule l’enquête pourra établir précisément les faits.

Selon nos informations, la famille de cette jeune fille, d’origine mongole, n’est pas connue des services de renseignement. Ses parents sont des réfugiés en situation régulière.