Avignon : un homme, suspecté d'avoir violé une adolescente de 14 ans, placé en détention

Un homme d'une trentaine d'années a été mis en examen et placé en détention provisoire mercredi 13 décembre à Avignon, dans le Vaucluse. L'individu, dont l'identité reste à déterminer et «en situation irrégulière» selon lui, est soupçonné d'avoir violé une jeune fille de 14 ans, et tenté d'agresser sexuellement une autre.

Ce mercredi 13 décembre, une information de chefs de tentative de viol sur personne majeure et viol sur mineur a été ouverte à Avignon (Vaucluse) contre un Algérien, né en 1993, a appris CNEWS auprès du parquet confirmant une information d’Actu17.

L’homme est accusé d’avoir tenté de violer une jeune femme de 23 ans avant d’amener de force dans un squat une collégienne de 14 ans et de la violer. L’individu a été placé en détention provisoire et une expertise psychiatrique a été ordonnée. Selon nos informations, l'identité du mis en cause reste à déterminer, celui-ci affirmant qu'il est en «situation irrégulière» sur le territoire.

Concernant les faits, ceux-ci se sont produits mercredi matin. La jeune femme venait de déposer ses enfants à la crèche lorsqu’elle a été agressée par un suspect portant une capuche. Ce dernier avait mis sa main sur la bouche de sa victime et a sorti un couteau. Il a ensuite tenté de l’amener dans un endroit isolé.

«Il parlait mal le français, il parlait aussi dans un dialecte algérien. Je croyais que c’était pour l’argent. Et il m’a dit : "Moi sexe !"», a raconté la victime à nos confrères du Dauphiné. Plaquée au sol, la jeune mère a tenté de se débattre comme elle le pouvait. Comprenant qu’il n’arrivera pas à ses fins, l’agresseur a ensuite pris la fuite après avoir dérobé le téléphone et le portefeuille de sa victime. Cette dernière avait déposé plainte et avait livré une description précise de l’auteur des faits.

Quelque temps après, les forces de l’ordre ont reçu un appel leur indiquant qu’une collégienne de 14 ans a été vue par deux autres élèves en compagnie d’un homme. Elle semblait terrorisée. D’après la description fournie aux policiers, il s’agit de l’agresseur de la jeune mère.

D’après une source proche de l’enquête à Actu17, l’adolescente était injoignable sur son téléphone. Elle a fini par décrocher, des minutes plus tard, en affirmant qu’elle venait d’être agressée par un inconnu qui l’a conduite par la force dans une maison squattée avant de la violer et de prendre la fuite.

L’homme a finalement été interpellé aux alentours de 11h dans le hall d’un immeuble. Il a été placé en garde à vue. Le téléphone de la jeune mère, dérobée dans la matinée, a été retrouvé sur lui. L’individu aurait été alcoolisé au moment de son interpellation.

Comme l’a expliqué le parquet d’Avignon à CNEWS, l’homme en question n’a pas reconnu les faits, et ce malgré tous les éléments le mettant en cause. Il a été déféré après sa garde à vue puis mis en examen. Le juge des libertés et de la détention (JLD) a finalement choisi de l’emprisonner.