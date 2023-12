Un homme accusé d’avoir volé près de 21.000 euros en espèces à des passagers lors d’un trajet en avion

Un ressortissant chinois est suspecté d'avoir volé l'équivalent de près de 21.000 euros en liquide lors d’un vol entre le Vietnam et Singapour. Il risque jusqu'à trois ans de prison.

Des vols en plein vol. Zhang Xiuqiang, un homme de 52 ans, a été présenté à un tribunal de Singapour lundi 18 décembre, rapporte CNN. Il est accusé d’avoir volé trois personnes lors du vol TR305 de Scoot, reliant l’aéroport d’Ho Chi Minh-Ville à Singapour, le 16 décembre dernier. Le butin total est estimé à environ 21.000 euros.

L’homme aurait volé près de 28.000 dollars de Singapour (19.000 euros environ) à un premier passager qui stockait son argent dans un sac à dos noir, 1.000 dollars américains (912 euros) et 930 dollars australiens (575 euros environ) à une autre personne, ainsi que 600 dollars (547 euros) et 3 millions de dongs vietnamiens (112 euros) à une troisième victime.

Le suspect doit retourner devant le tribunal le 22 décembre prochain. En plus de devoir rembourser ses victimes, ce ressortissant chinois encourt jusqu'à trois ans de prison s’il est reconnu coupable des vols.

La compagnie Scoot a ajouté qu'elle n'était pas en mesure de fournir plus de détails sur l'affaire. On ne sait donc pas comment l'homme a été mis en cause. D'après CNN, l'entreprise a toutefois averti l'équipage et les passagers de rester vigilants à bord.

«Notre personnel opérationnel est formé pour être aux aguets et alerter les autorités de tout comportement suspect à bord de nos vols», a-t-elle indiqué dans un communiqué. «Nous conseillons toutefois à nos clients de protéger leurs objets de valeur», a-t-elle insisté.