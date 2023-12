Essonne : une carcasse de sanglier accrochée au portail d'une mosquée

Samedi 23 décembre, les musulmans de Vigneux-sur-Seine (Essonne) ont découvert une carcasse de sanglier accrochée au portail de la mosquée de la ville. Les responsables du lieu de culte ont dénoncé un acte «islamophobe marqué par la lâcheté et l’ignominie» et une «vision d’horreur».

Dans un communiqué publié ce dimanche 24 décembre sur la page Facebook de la mosquée de Vigneux-sur-Seine, en Essonne, les responsables du lieu de culte ont fait savoir que celui-ci a été visé par un nouvel «acte islamophobe marqué par la lâcheté et l’ignominie».

Pour cause, la tête et le corps d’un sanglier ont été accrochés sur un piquet du portail de la mosquée par «des individus mus par la haine».

D’après les responsables du lieu de culte musulman, les faits se sont déroulés samedi 23 décembre. «Cette vision d’horreur à laquelle ont été exposés des fidèles dont des enfants venus prier sereinement marquera longtemps notre communauté qui a toujours été éprise de paix, dialogue et défense des valeurs communes», ont indiqué les responsables de la mosquée dans le communiqué.

À la suite de cette découverte, l’association culturelle des musulmans de Vigneux a déposé plainte contre X, dénonçant un acte qui ne serait pas, selon les responsables du lieu de culte, «isolé» et appelant par la même occasion les personnes de confession musulmane à «un sursaut moral et républicain».

«Ceux qui recherchent une identité à racine unique et faire de la France un ghetto identitaire. À ceux-là nous opposerons une identité à racines multiples, qui puise sa force et son énergie dans une terre commune, dans un imaginaire commun, et dans la relation à l’autre. Notre pays, la France, s’est fait et continuera à se faire d’un enchevêtrement de cultures, de leur rencontre, de leurs interférences», note-t-on dans le communiqué.

D’après le Parisien, c’est la première fois que la mosquée de Vigneux-sur-Seine est visé d’une telle «profanation». «Notre mosquée, qui existe depuis plus de 20 ans, est l’une des plus importantes du département. Nous y parlons de paix, de citoyenneté, d’intégration. Nous organisons régulièrement des portes ouvertes, des conférences culturelles. Nous sommes ancrés dans diverses actions en faveur du vivre ensemble ce qui rend cet acte encore plus incompréhensible et ignoble à nos yeux», a réagi Sofyane Talibi, secrétaire générale de l’association culturelle des musulmans de Vigneux.