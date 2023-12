Disparition inquiétante d'Anna : la jeune femme de 21 ans toujours recherchée

Une jeune étudiante de 21 ans, Anna, a disparu depuis le samedi 23 décembre, inquiétant ses proches. Des appels à témoin ont été lancé dans l’espoir d’un signe.

Une disparition inquiétante d'une jeune femme peut-être en danger. Anna, d’origine réunionnaise, a subitement disparu le samedi 23 décembre ne laissant plus aucune trace derrière elle. Logée à Brest, elle aurait quitté son domicile sur un coup de tête vers 13h sans portable ni papiers et reste introuvable, selon les informations de Ouest-France.

une jeune femme «dans un état fragile»

Ses proches ont signalé que la jeune femme traversait «une phase compliquée». Sur un post Facebook, sa meilleure amie a confié qu’elle aurait eu des «idées noires» et qu’elle aurait consommé des médicaments avant sa fuite. «Elle pourrait tenter de mettre fin à ses jours donc si vous l’apercevez s’il vous plaît restez près d’elle et alerter les secours», a-t-elle écrit.

Le commissariat de police a lancé depuis le 25 décembre un appel à témoin et un avis de recherche pour retrouver cette étudiante en médecine. Ses proches décrivent une jeune femme d'1,65 mètre, cheveux noirs et courts. Elle portait un jogging, une doudoune de couleur beige et des baskets Nike blanches le jour de sa disparition.

Sa meilleure amie a précisé, qu'à cause des médicaments, elle «pourrait être inconsciente dans un endroit assez isolé». Elle a également indiqué que la jeune femme ne serait pas véhiculée et se déplacerait à pied ou en transport en commun.

L’appel à témoin demande à toute personne susceptible d’apporter des informations supplémentaires à l’enquête de contacter le commissariat de Brest au 02 21 09 53 64. Le procureur de Brest n’a pas souhaité s’exprimer sur le sujet, à suivre.