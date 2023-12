Etats-Unis : morts depuis 3 jours, une femme enceinte de 9 mois et son petit ami retrouvés dans une voiture

Les corps d’une femme enceinte de 9 mois et de son petit ami ont été découverts ce mardi 26 décembre dans une voiture à San Antonio (Etats-Unis). Le couple était porté disparu depuis vendredi dernier.

La police évoque un «possible meurtre». Une jeune femme âgée de 18 ans et enceinte de 9 mois, ainsi que son petit ami de 22 ans, ont été retrouvés sans vie ce mardi dans une voiture à San Antonio, au Texas (Etats-Unis).

Savanah Nicole Soto et Matthew Guerra avaient disparu la veille de l’accouchement de la jeune femme, a rapporté le New York Post. C’est un membre de leur famille qui a découvert leurs dépouilles dans leur voiture mardi après-midi, d’après la police.

D’après les premières constatations, le jeune couple est mort le jour de sa disparition, soit vendredi dernier. «Ce que nous observons pour le moment, c’est qu’il s’agit d’une scène de crime très déconcertante... Les détectives considèrent qu'il s'agit probablement d'un meurtre», a déclaré le chef de la police Bill McManus lors d'une conférence de presse.

Un petit ami «violent»

«Nous pensons qu'il s'agit de la femme disparue et de son petit ami, mais nous ne pouvons pas le confirmer officiellement tant que le médecin légiste n'a pas examiné les corps et n'a pas déterminé leur identité», a-t-il ajouté. Pour le moment, aucun détail quant à la cause du décès n’a pu être établi formellement. On ignore aussi si le foetus a survécu.

Au moment de la disparition, la famille de Savanah Nicole Soto avait indiqué aux forces de l’ordre que Matthew Guerra avait été «abusif» envers la future maman, qui était apparemment ravie d'accueillir son premier enfant, selon ses posts sur les réseaux sociaux.

«Je ne permettrai pas que tu sois l'une de ces statistiques liées aux violences conjugales», avait écrit la belle-sœur de la jeune femme sur Facebook. «Je ne permettrai pas que ce soit ton histoire. Ce n'est pas là que ça s'arrête. Ton bébé est censé être ton commencement en tant que maman. Reviens à la maison, Vanah», avait-elle ajouté.