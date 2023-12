Famille tuée à Meaux : «Il peut mourir en prison, ça m’est égal», confie la soeur du suspect

Trois jours après la découverte des corps d’une mère de famille et de ses quatre enfants à Meaux (Seine-et-Marne), la famille du suspect s'est exprimée. Selon sa sœur, l'homme était atteint de troubles mentaux depuis 2017.

Une famille ébranlée par le drame. Après la découverte des corps d’une femme et de ses 4 enfants dans leur appartement de Meaux, l’émotion et l'incompréhension est grande dans la famille du suspect.

Ses proches ont témoigné auprès de nos confrères de RMC. Le père indique avoir reçu un coup de téléphone de sa fille aînée dans la soirée du 25 décembre. Après avoir été prévenue par la police, elle lui a annoncé que son frère avait massacré toute sa famille.

«Il est venu vers 1h du matin. Quand il a toqué, je n'ai pas ouvert la porte. Il est reparti, j'ai appelé la police et il est revenu vers 7h du matin. J'ai dit aux policiers de faire vite parce qu'il était devant la porte», confie le père.

«Ce n'était même plus une femme, c'était une infirmière»

La sœur du suspect, qui souhaite garder l'anonymat, a dit quant à elle avoir vu apparaître des troubles mentaux chez son frère en 2017. Selon, elle, sa femme Béatrice prenait soin de lui et de sa famille malgré les troubles dépressifs dont il souffrait.

«C'est elle qui gérait les médicaments de mon frère et ses rendez-vous médicaux. Ce n'était même plus une femme, c'était une infirmière et la mère des enfants. Il ne pouvait pas trouver meilleure femme. Qui peut vouloir rester avec un fou si ce n'est par amour ? Comment ôter la vie à quelqu'un qu'on aime autant ? On a beau me dire qu'il est fou, je m'en fiche, je lui en veux. Il peut mourir en prison, c'est pareil», assure-t-elle.

Ce mercredi, une voisine et amie de la mère de famille assassinée, ont témoigné sous couvert d’anonymat pour CNEWS : «C’était notre copine, c’est assez dur pour nous, c’est difficile on ne comprend pas ce qui s’est passé».

Le suspect a été entendu mercredi après-midi, d'après une source proche du dossier. Il devrait être mis en examen ce jeudi.