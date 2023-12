États-Unis : une femme abattue chez elle par la police après un appel au secours pour violence conjugale

Une mère de famille a été abattue par la police sous les yeux de sa fille de 9 ans à Los Angeles (Etats-Unis), le 4 décembre dernier, alors qu’elle avait appelé les forces de l’ordre pour qu’ils arrêtent son ancien petit ami, après un incident de violence domestique.

Un meurtre qui a suscité l’indignation nationale. Ce sont les images de la caméra corporelle d’un des policiers diffusées ce vendredi 29 décembre, qui ont relancé la polémique concernant une fusillade qui a eu lieu le 4 décembre dernier, à Los Angeles aux Etats-Unis. Niani Finlayson, 27 ans, qui avait appelé le 911 pour demander de l'aide lors d'un incident de violence domestique perpétré par son ancien petit ami, s’est fait abattre par les policiers devant sa fille de 9 ans.

En effet, le bureau du shérif de Los Angeles (LASD) a diffusé ce vendredi des images de caméras corporelles montrant un officier tirant à quatre reprises sur Niani Finlayson, en l'espace de trois secondes environ après avoir pénétré dans son domicile. Outre ces images, le LASD a également publié l’enregistrement de l’appel au 911, montrant la victime en train de crier et de demander à plusieurs reprises à un homme de la lâcher. L'avocat de la famille a déclaré que l'homme était son ancien petit ami.

«Ma mère me manque»

Les images des caméras corporelles de deux adjoints montrent que lorsqu'ils sont arrivés devant l'appartement, ils ont entendu une femme crier à l'intérieur. Quand la mère de famille a ouvert la porte, sa fille de 9 ans se tenait à côté d'elle et semblait dire aux agents que l'homme l'avait blessée - semblant dire qu'il l'avait «frappée» ou «poussée».

La mère de famille tenait quant à elle un couteau de cuisine et semblait dire que son ex-petit ami les avait attaqués, déclarant : «Je suis sur le point de le poignarder parce qu'il a fait du mal à ma fille». Une adjointe est alors entrée dans la maison, et Niani Finlayson et son ex-petit ami se sont installés à l'autre bout de la pièce. L’officier auteur du coup mortel est à son tour entré quelques instants plus tard, et a tiré quatre coups de feu sur la victime.

Le LASD a indiqué dans un communiqué que la jeune femme avait été transportée à l'hôpital, où son décès a été constaté. Son ex-petit ami a été arrêté pour maltraitance d'enfant et agression sur un officier de police, mais a ensuite été libéré dans l'attente d'un complément d'enquête.

La semaine dernière, les proches de la victime ont déposé une plainte contre le LASD et le comté de Los Angeles. La fille de Niani Finlayson, Xaisha, qui était présente lors de la fusillade a déclaré aux journalistes : «Elle était ma meilleure amie. Elle était toujours là pour moi. C'est vraiment incroyable qu'elle soit partie et qu'elle ne revienne pas. Ma mère me manque», s’est-elle émue. «La police a menti en disant que ma mère était partie et qu'elle ne revenait pas. La police a menti en disant que ma mère les menaçait», a ajouté la petite fille.