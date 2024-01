Seine-Saint-Denis : l'homme dans le coma après son interpellation policière est mort

Hospitalisé après une interpellation dans la nuit de mercredi à jeudi durant laquelle il avait reçu plusieurs décharges de pistolet à impulsion électrique, un homme est mort ce vendredi à l'hôpital de la Salpêtrière.

Une arrestation musclée. Après un coma de 24 heures, l'homme interpellé à Montfermeil en Seine-Saint-Denis est mort ce vendredi 5 janvier à la Salpêtrière, où il avait été conduit apr!s un arrêt cardio-respiratoire.

Un épicier de Montfermeil en Seine-Saint-Denis a demandé jeudi l'aide de la police pour arrêter un «individu virulent, agressif et menaçant» qui ne semblait pas être dans un état psychologique normal.

Selon une source policière à CNEWS, les policiers sont d'abord intervenis dans la rue pour maîtriser l'individu violent. Ce dernier a mordu l'un des fonctionnaires avant de se retrancher dans l'épicerie.

Un individu connu pour sa violence

«Il était surexcité, il hurlait. Il est connu de la police pour sa violence et s’était d’ailleurs baladé avec une machette quelques jours plus tôt dans le secteur» a ajouté cette source policière.

Des renforts sont arrivés sur place et ont d'abord tenté de raisonner l'homme, qui s'est montré offensif à leur égard. Les policiers ont donc utilisé à 12 reprises leur pistolet à impulsion électrique.

L'individu, âgé d'un peu moins de 30 ans, aurait ensuite fait deux arrêts cardiaques avant de tomber dans le coma.

Deux enquêtes ont été ouvertes : l'une confiée à l'IGPN sur l'intervention des policiers et leur usage du taser et la seconde à la sûreté territoriale du 93 pour les violences et menaces de mort à l'encontre des fonctionnaires et les faits de dégradations volontaires. Cette dernière a été confiée à la Sûreté territoriale de la Seine-Saint-Denis.