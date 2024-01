Marseille : encouragé par son père, il agresse ses harceleurs à l'aide d'un couteau

Dans le collège Jules Massenet, situé dans le 14e arrondissement de Marseille, un jeune élève de 12 ans a menacé et frappé deux de ses camarades avec un couteau. Un acte encouragé par son père.

Un drôle de conseil. Dans le collège Jules Massenet, situé dans le 14e arrondissement de Marseille, les élèves ne s’attendaient pas à vivre une telle rentrée scolaire. Le 8 janvier, après les vacances de Noël, les collégiens ont fait leur retour dans l’établissement des quartiers nord de la cité phocéenne. Mais un incident est venu perturber cette première journée de cours de l’année 2024, obligeant le principal à faire appel à la police.

Selon le Figaro, un adolescent a menacé et frappé deux élèves âgés de 14 ans avec un couteau. Cette agression, survenue devant l’établissement scolaire, aurait été encouragée par le père de l’adolescent.

Affronter ses peurs

Selon les premiers éléments de l’enquête, les deux collégiens agressés n’étaient pas inconnus de l’adolescent, âgé de seulement 12 ans. Le parquet de Marseille précise que cette agression «fait suite à des actes de violences et de harcèlement commis par les victimes à l’encontre de l’auteur», et ce, depuis le début de l’année scolaire. Les parents de l’adolescent de 12 ans avaient même déposé une plainte en décembre dernier.

Mais le père de famille, âgé de 41 ans, a souhaité régler ça directement avec son fils et ses agresseurs. Après avoir remis le couteau aux policiers, ce dernier a expliqué son geste devant les enquêteurs. Selon lui, cet acte avait pour but de faire surmonter la peur de son fils, et qu’il ne craigne plus ses supposés camarades. Pour ce conseil et pour avoir agi de la sorte, le père de famille a été placé en garde à vue. Le parquet de Marseille indique que «les investigations sur l’ensemble des faits et leurs contextes se poursuivent dans le cadre d’une enquête préliminaire».