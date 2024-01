Angoulême : ce que l'on sait de l'opération de police menée après une intrusion dans un lycée

Une opération de police a eu lieu ce jeudi matin dans le lycée Marguerite de Valois d'Angoulême (Charente), a annoncé la ministre de l’Éducation nationale. Une bagarre entre jeunes a éclaté dans l'établissement et une professeure s'est interposée.

La ministre de l’Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra, a indiqué ce jeudi matin sur X qu’une opération de police était en cours au lycée Marguerite de Valois à Angoulême. «Les élèves sont en sécurité. À toutes les personnes à proximité, évitez le secteur et ne gênez pas l’intervention des forces de l’ordre», a-t-elle ajouté.

Selon une source policière à CNEWS, une intrusion a eu lieu dans l’établissement aux alentours de 10h30. Deux personnes se sont introduites dans le lycée avec des bombes lacrymogènes, et une bagarre a éclaté entre plusieurs jeunes. Une professeure a tenté de s'interposer et s'est faite bousculer. Elle n'est pas blessée, selon nos informations. Le dispositif de confinement des élèves du lycée est en passe d'être levé et les cours vont pouvoir reprendre.

