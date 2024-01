Double-meurtre dans les Cévennes en 2021 : trente ans de réclusion criminelle requis contre Valentin Marcone

Jugé pour avoir tué son employeur et un collègue en 2021, Valentin Marcone comparait depuis le 24 janvier devant la cour d'assises du Gard. Le ministère public a requis trente ans de réclusion à son encontre, assortis d'une période de sûreté de vingt ans.

Valentin Marcone est resté impassible à l'annonce des réquisitions prononcées à son encontre devant la cour d'assises du Gard, à Nîmes. Ce lundi 29 janvier, l'avocat général a demandé trente ans de réclusion criminelle assortis d'une période de sûreté de vingt ans pour ce trentenaire accusé d'avoir abattu son patron et un collègue en mai 2021 à la scierie des Plantiers, au coeur des Cévennes.

Agé de 32 ans, Valentin Marcone est jugé depuis le 24 janvier pour assassinats et risque la perpétuité. Après quatre jours de procès, l'avocat général, Bertrand Baboulène, a toutefois estimé que la préméditation n'était pas établie dans cette affaire. Il a donc considéré qu'il n'était pas question d'assassinats mais de meurtres commis de manière concomitante.

Cette requalification en elle-même ne change rien à la peine encourue, a-t-il précisé, «puisque la concomitance est une circonstance aggravante qui lui fait également encourir la détention à perpétuité». La peine maximale a cependant été réduite à trente ans de réclusion car le représentant du ministère public a estimé que le discernement de Valentin Marcone était «altéré» au moment des faits.

Juste avant la plaidoirie de la défense, Bertrand Baboulène s'est adressé aux jurés, leur demandant de «prononcer cette peine de trente ans, qui est à la mesure de la gravité des faits, de la douleur insoutenable» des familles.

Il a en outre souhaité assortir cette peine d'une période de sûreté de vingt ans, d'un suivi psychiatrique obligatoire, d'une interdiction de se rendre dans le Gard et en Lozère mais aussi de posséder des armes.

«Je regretterai toute ma vie ce que j'ai fait»

En parallèle, l'avocat général a réclamé la mise en place d'une peine de «rétention de sûreté» pour que la dangerosité de Valentin Marcone soit réexaminée par des experts un an avant la date supposée de sa sortie, ce qui pourrait prolonger sa détention d'au moins un an.

Le 11 mai 2021, ce trentenaire s'était rendu armé sur son lieu de travail, la scierie des Plantiers, et avait tiré deux balles dans la tête de son patron, Luc Teissonnière, 54 ans, avant d'abattre son collègue, Martial Guérin, 32 ans. A l'époque, l'accusé avait fui et était resté caché plus de trois jours dans la forêt, avant de se rendre.

Au cours du procès, Valentin Marcone a expliqué avoir «pété un plomb» après une remarque désobligeante de son employeur avec qui il était en conflit et qui lui reprochait de ne pas avoir dit bonjour ce matin-là.

Peu après 15h ce lundi, avant que le jury se retire pour délibérer, l'accusé a pris la parole : «Je ne demande à personne de me mettre moins que trente ans, ou même la perpétuité. Il faut que je me fasse soigner pour comprendre à quel point j'ai débloqué. Je regretterai toute ma vie ce que j'ai fait».