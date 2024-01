Normandie : crocs cassés, plaies multiples... Un éleveur de lions condamné pour mauvais traitements

Un éleveur de fauves dans un cirque a été condamné lundi par le tribunal correctionnel d’Evreux à deux mois de prison avec sursis et à près de 200.000 euros pour mauvais traitements envers un lion et quatre lionnes entre mars et juillet 2020, à Vironvay (Eure).

Alors que la colère des agriculteurs continue de gronder partout en France, un éleveur a été condamné, lundi, à cinq ans d’interdiction d’exercer une activité professionnelle en lien avec les animaux. L'éleveur de fauves dans un cirque a été jugé responsable de mauvais traitement envers un lion et quatre lionnes entre mars et juillet 2020, à Vironvay, commune du département de l'Eure.

Le tribunal correctionnel d'Evreux a rendu un jugement définitif : deux mois de prison avec sursis et un paiement de plus de 193.000 euros à l’association One Voice pour les frais relatifs à l’entretien des animaux placés.

Un vétérinaire, qui avait examiné le félin pesant 107 kilogrammes (contre 150 à 200 kg normalement), a indiqué «n’avoir jamais vu d’animaux dans cet état en trente ans de carrière». Selon les rapports vétérinaires, le lion, dont l’âge était estimé entre 12 et 15 ans, avait également les crocs cassés, de nombreuses plaies ouvertes et était dégriffé.

Le lion et les quatre lionnes avaient été saisis à l’été 2020. «Pour ce qu’il a fait subir à Jon, Céleste, Patty, Hannah et Marli», l’homme a été «condamné par le tribunal correctionnel d’Evreux à 2 mois de prison avec sursis, une interdiction de 5 ans de toute activité avec animaux et à 193.850 euros de frais et d’amendes», a indiqué l’association de protection des animaux One Voice sur X.