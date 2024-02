Cyberharcèlement de Magali Berdah : Booba rappelé à l'ordre après le non-respect de son contrôle judiciaire

Ce lundi, le rappeur Booba a été rappelé à l'ordre par un juge d'instruction pour violation de son contrôle judiciaire. Alors que celui-ci lui interdit de s'adresser directement à la femme d'affaires. Il a publié deux posts sur les réseaux sociaux, fin octobre, à son encontre.

L'affaire entre le rappeur Booba et Magali Berdah s'enlise une nouvelle fois. Cette fois-ci, c'est l'auteur de «Mona Lisa» ou encore «92i veyron» qui a été rappelé à l'ordre par la justice pour violation de son contrôle judiciaire, selon une source proche du dossier à l'AFP. Ce lundi 29 janvier, Booba, de son vrai nom Elie Yaffa, a même été convoqué au tribunal de Paris.

Depuis sa mise en examen le 2 octobre dans l'affaire de cyberharcèlement contre l'influenceuse Magali Berdah, Booba a interdiction de «rencontrer ou d'entrer en contact de quelque manière que ce soit» avec elle, ce qui inclut de «la tagguer» sur les réseaux sociaux.

Magali Berdah «s'étonne» de son maintien en liberté

Or, l'homme de 47 aurait «sans aucun doute» violé ce contrôle judiciaire puisqu'il a posté à deux reprises contre Magali Berdah à la fin du mois d'octobre. «Au tout début j'ai tweeté, je me suis un peu perdu», a-t-il déclaré durant son interrogatoire. «Je me suis dit "ok je ne dois pas communiquer"», mais «Magali Berdah a une série Youtube où elle ne parle que de moi. Au début, j'ai réagi, mais après j'ai arrêté», a-t-il également admis.

Les harceleurs ne sont pas des lanceurs d’alerte. Oui au débat, au questionnement, non à la désinformation, et à la diffamation.





Total soutien aux journalistes victimes du fléau de la haine en ligne. @linhlandao @tristanmf @JulienPain https://t.co/ANwpfiqoUN — Magali Berdah (@MagaliBerdah) January 27, 2024

Le juge d'instruction a ensuite menacé Booba d'utiliser «d'autres leviers» pour «assurer la tranquilité» de la femme d'affaires, par exemple, en limitant sa «liberté de circulation». Interrogé par le juge sur son «intention de s'abstenir», le rappeur a assuré que «oui». «Je relaierai des décisions de justice ou des informations, si j'y ai droit, mais je ne la tagguerai, ni ferai de montage ou me moquerai.»

L'affaire entre Booba et Magali Berdah s'étale entre les mois de mai 2022 et mai 2023, avec de nombreuses plaintes pour cyberharcèlement de la fondatrice de Shaune Events, son agence de mise en relation des influenceurs, également sous le coup d'une enquête pour pratiques commerciales trompeuses. Il lui est notamment reproché «487 messages sur les réseaux sociaux la visant directement».

Les avocats de Magali Berdah, Maîtres David-Olivier Kaminski et Antonin Gravelin-Rodriguez et Rachel-Flore Pardo, ont tranmis la réaction de la femme d'affaires qui s'étonne «qu'au moment où il est requis des peines de prison ferme à l'encontre des cyberharceleurs, Elie Yaffa échappe à la détention provisoire alors qu'il a manifestement violé son contrôle judiciaire».