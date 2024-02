Trafic de faux papiers d'identité : un vaste réseau démantelé en France

Trois personnes ont été mises en examen cette semaine, suspectées d'avoir fabriqué de faux actes de naissance et de fausses factures d'énergie pour permettre la délivrance de plus de 75 cartes d'identités françaises, majoritairement à des personnes algériennes.

La carte d'identité était en tout point authentique, délivrée par les autorités françaises en bonne et due forme mais... sur la foi de faux documents. C'est ce qu'ont découvert les policiers du détachement d'Hendaye de l'Office de lutte contre le trafic illicite de migrants (Oltim).

A l'origine, un soupçon né en mai 2023 dans la ville d'Anglet, dans les Pyrénées-Atlantiques. Un homme y a fait une demande de carte d'identité et fourni un acte de naissance et une facture d'électricité qui ont attiré l'oeil des agents municipaux. Car l'individu venait de la région marseillaise, et n'avait jamais eu rien à faire dans les environs.

En remontant le fil, les enquêteurs ont identifié trois suspects et un mécanisme bien rodé. Faire de faux actes de naissance et de fausses factures d'énergie à des personnes en situation irrégulière, pour déposer un dossier de demande de carte d'identité dans de petites communes, pour des noms fictifs. Et obtenir ainsi, une authentique carte d'identité.

Entre 200.000 et 480.000 euros engrangés

Plus de 75 cas ont été, pour l'instant, détectés dans cette affaire, à l'initiative de trois suspects selon les premiers éléments de l'enquête. Les policiers estiment que les faussaires ont pu tirer de leurs délits entre 200.000 et 480.000 euros, depuis le début de cette activité en 2020.

Celui qui fait figure d'organisateur aux yeux des enquêteurs, localisé à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), est soupçonné de s'être chargé de trouver les clients, principalement des clandestins algériens, de récupérer l'argent et de faire fonctionner le système.

Les deux autres, à Grenoble et Marseille, sont suspectés d'avoir fabriqué les faux actes de naissance et les fausses factures d'énergie mais aussi d'avoir récupéré des codes de carte bleue sur le dark Web pour payer les billets de trains aux «clients» afin qu'ils puissent aller jusque dans les petites mairies faire leurs demandes de cartes d'identité.

Une combine à travers 20 départements

Car la bonne marche de cette combine frauduleuse a fonctionné dans 20 départements différents. «Ils livraient un kit complet, avec acte de naissance, puce neuve pour le téléphone. Ils allaient même jusqu'à faire du coaching via une oreillette pour guider en temps réel le demandeur dans ses réponses pendant l'entretien en mairie», confie une source proche du dossier à CNEWS.

Pour les clandestins qui pouvaient payer de 1.700 euros à 8.000 euros le titre, le fait d'obtenir une vraie carte d'identité française leur permettait d'obtenir un passeport et d'évoluer librement dans les autres pays européens.

Les enquêteurs soupçonnent aussi le trio d'avoir servi une autre clientèle : des délinquants, proches du banditisme ou du trafic de stupéfiants, afin qu'ils obtiennent plusieurs cartes d'identité pour une même personne. Certains ont ainsi fait jusqu'à huit demandes sous des identités différentes.

Les trois suspects, trentenaires, dont deux avaient eux-mêmes plusieurs cartes d'identité française à des noms différents, ont été mis en examen cette semaine pour aide au séjour irrégulier en bande organisée, fourniture à titre habituel de faux documents, obtention indue de documents administratifs. Ils ont été placés en détention provisoire le temps de la poursuite des investigations.