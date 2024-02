Disparition de Lina : la mère de l’adolescente va s’exprimer ce vendredi

Après avoir été reçue par les juges d’instruction jeudi, la mère de Lina, adolescente de 15 ans disparue en Alsace le 23 septembre dernier, doit s’exprimer ce vendredi 2 février à 14h30 lors d’une conférence de presse tenue chez son avocat, Me Matthieu Airoldi, a fait savoir l'AFP.

Ce vendredi 2 février, la mère de Lina, adolescente de 15 ans portée disparue depuis le 23 septembre dernier à Plaine, dans le Bas-Rhin, doit tenir une conférence de presse chez son avocat Me Matthieu Airoldi, a fait savoir l'AFP.

Celle-ci survient au lendemain de son audition par les deux juges d’instruction chargés de l’enquête sur la disparition de Lina. Auprès des magistrats, la mère de l’adolescente a exprimé sa «frustration» de ne pas être davantage tenue au courant de l’enquête.

«La frustration demeure»

«Même si la frustration demeure parce que l'accès au dossier complet n'a pas été possible, Madame Fanny Groll tient à remercier l'accueil des deux juges et leur qualité d'écoute», a déclaré à l'AFP son avocat, Me Matthieu Airoldi, à l'issue de l'audition, dont il s'est dit «satisfait».

La frustration de la mère de Lina s’explique par le fait que celle-ci ne soit pas mise au courant de l’avancée de l’enquête. En effet, au cours de ces derniers quatre mois, Fanny et son avocat n’avaient pu prendre connaissance «que de l’enquête préliminaire», soit les éléments découverts dans la première semaine suivant la disparition de l’adolescente.

«La qualité du travail des enquêteurs n'est nullement remise en cause dans ce dossier, madame Groll sait que ceux-ci travaillent d'arrache-pied pour faire toute la lumière sur les causes de cette disparition et retrouver sa fille», a précisé Me Matthieu Airoldi ce jeudi.

Pour rappel, Lina n’a plus donné de nouvelles depuis le 23 septembre dernier. Ce jour-là, l’adolescente de 15 ans avait quitté son domicile à Plaine pour rejoindre son petit ami à Strasbourg.

Fin janvier, les gendarmes avaient lancé deux appels à témoins concernant un jeune homme conduisant un véhicule de type Renault Clio de couleur grise. L’individu avait été aperçu à proximité de l’aire de jeux de Saulxures, qui se trouve à peine quelques kilomètres de Plaine.

En 2022, Lina avait déposé plainte, classée sans suite, concernant un «viol en réunion». Au moment des faits présumés, elle était âgée de 13 ans. Le 22 janvier, ce vieux dossier a été rouvert.