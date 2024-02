Mafia italienne : qui est Marco Raduano, le «dangereux» parrain arrêté en Corse ce jeudi ?

Marco Raduano , 40 ans, chef de la «Società Foggiana», un groupe mafieux actif dans la région italienne des Pouilles (sud) a été arrêté jeudi 1er février en Haute-Corse, ont annoncé vendredi les autorités françaises et italiennes. Il est présenté comme «dangereux» sur le site des personnes les plus recherchées dans l'Union européenne.

Fin de cavale. Présenté comme «dangereux» sur le site des personnes les plus recherchées dans l'Union européenne, le chef d'un groupe mafieux italien, Marco Raduano, a été arrêté jeudi 1er février en Haute-Corse, ont annoncé ce vendredi les autorités françaises et italiennes. Son bras droit, Gianluigi Troiano, a simultanément été arrêté à Otura, près de Grenade, dans le sud de l'Espagne, selon un communiqué des carabiniers.

A la tête de la «Società Foggiana», groupe mafieux actif dans la province italienne de Foggia, l'homme de 40 ans s'était échappé fin février 2023 de la prison de Nuoro en Sardaigne à l'aide de plusieurs draps noués l'un à l'autre, descendant le long du mur de la prison avant de s'enfuir.

«commanditaire, organisateur et tueur sans pitié du groupe»

Marco Raduano purgeait une peine de 24 ans de prison pour appartenance à une organisation mafieuse, trafic de stupéfiants, détention illégale d'armes et autres crimes, selon Europol. L'agence européenne précise qu'il «était à la tête» de son organisation criminelle avec le rôle de «commanditaire, organistateur et tueur sans pitié du groupe». Dans une autre affaire en cours, il est mis en cause pour deux meurtres perpétrés en 2017 et pour lesquels son bras droit est également poursuivi.

Le ministre italien de l'Intérieur Matteo Piantedosi s'est félicité sur X (anciennement Twitter) de ces arrestations qui «représentent un nouveau coup dur» pour la mafia et a salué la coopération entre plusieurs polices européennes ayant permis la capture de Marco Raduano.