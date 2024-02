Marseille : trafic de drogue, règlements de comptes… Qu’est-ce que la DZ Mafia ?

La DZ Mafia est responsable d’une grande partie des 49 règlements de comptes mortels qui ont eu lieu en 2023 à Marseille. Voici ce que l’on sait de cette organisation criminelle.

80% des homicides liés à la drogue en 2023 à Marseille trouvent leur origine dans le conflit qui oppose l’organisation criminelle DZ Mafia et son rival Yoda. Et la DZ Mafia est cette semaine au cœur de l'actualité après avoir lancé une vague de recrutement sur les réseaux sociaux.

Une organisation criminelle dont le nom «DZ» fait référence aux mots arabes «el-Djazaïr» ou «Dzaïr», qui signifient «Algérie».

Le gang de la DZ Mafia opère essentiellement dans le quartier de la Paternelle dans le 14e arrondissement de Marseille. Cependant, cette organisation criminelle créée en 2020 par Mehdi Abdelatif L dit le «Tic» est également responsable d’un vaste trafic de stupéfiants entre l’Espagne et la France.

Selon les autorités, la DZ Mafia ne serait pas seulement spécialisée dans le trafic de drogue mais aussi dans celui d’armes et emploierait également des tueurs à gages.

Une guerre des gangs très violente

Très affaiblie par une vague d’arrestations au cours de l’été 2023 - une vingtaine de personnes a été interpellée -, la DZ Mafia a lancé une opération de recrutement sur les réseaux sociaux afin de maintenir plus facilement ses trafics dans la cité phocéenne.

Dans ses offres de postes, la DZ Mafia a annoncé être à la recherche «de travailleurs déterminés et sérieux» et a avancé des rémunérations très attractives. L’organisation paie par exemple 300 euros par jour un vendeur de stupéfiants. Pour attirer le plus de main d’œuvre pour son trafic, le gang propose également des «logements de fonction» et un défraiement total pour les candidats n’habitant pas à Marseille.

La DZ Mafia dirigé par le «Tic» est engagée depuis près d’un an dans une lutte mortelle pour le contrôle du trafic de drogue à Marseille contre une autre organisation appelée Yoda, son nom faisant référence au guerrier Jedi de la saga Star Wars.

Cette guerre des gangs trouve son origine en février 2023 en Thaïlande. Le «Tic» et le «Chat», chef du gang Yoda se sont retrouvés dans une boîte de nuit. Une bagarre violente à éclater entre eux avant que cette dernière ne se transpose à Marseille.