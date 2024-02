Romans-sur-Isère : un homme qui avait menacé de mort la maire Marie-Hélène Thoraval jugé ce lundi

Accusé d’avoir menacé de «décapiter» la maire de Romans-sur-Isère Marie-Hélène Thoraval et de vouloir «jongler avec (son) crâne», un homme d’une vingtaine d’années comparaît ce lundi 5 février devant le tribunal de Valence. Le prévenu est connu des services de justice pour des faits similaires.

Dans le sillage du drame de Crépol, ayant coûté la vie à Thomas, 16 ans, dans la soirée du samedi 18 au dimanche 19 novembre, la maire de Romans-sur-Isère (Drôme), Marie-Hélène Thoraval, a été victime de plusieurs menaces de mort sur son compte Instagram, dont la dernière date du 2 janvier dernier. Au total, deux personnes, en lien avec ces menaces, ont été arrêtées par les forces de l’ordre à la suite de quatre plaintes déposées par l’édile.

Alors que le premier suspect, un trentenaire, a été condamné à 8 mois de prison ferme à Marseille, en décembre dernier, le deuxième, interpellé en région parisienne fin décembre, doit comparaître ce lundi 5 février devant le tribunal de Valence.

Concernant les faits qui lui sont reprochés, cet homme âgé de 27 ans est accusé d’avoir menacé via la messagerie privée d’Instagram de «décapiter» Marie-Hélène Thoraval et de vouloir «jongler avec (son) crâne».

En détention provisoire

Dans l’attente de son procès, le prévenu avait été placé en détention provisoire et le tribunal avait demandé une expertise psychiatrique. Selon l’avocat de la défense, Me Ivan Flaud, l’homme n’était «pas en capacité d’appréhender l’onde de choc qu’il a causée», évoquant des problèmes psychiatriques et des troubles de comportement.

Il s’agit par ailleurs d’un suspect connu déjà connu de la justice puisqu’il a été condamné à plusieurs reprises à de la prison ferme pour des faits de menaces et outrage, a fait savoir l’AFP.

Selon l’article 222-17 du Code pénal, «la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet».

«La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45.000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de mort», peut-on également lire.