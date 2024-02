Noisy-le-Grand : une femme déclenche son «téléphone grand danger», son ex-conjoint décède après l'intervention de la police

L'homme visé par le déclenchement d'un téléphone grand danger à Noisy-le-Grand, est décédé, a appris CNEWS ce mercredi 7 février. Les agents avaient utilisé leur arme administrative après avoir été visés par des tirs d'arme à feu.

Un homme est décédé, ce mercredi 7 février, après l'intervention de la police à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis). Les agents de police sont intervenus suite au déclenchement d’un «téléphone grand danger», un portable de protection équipé d'une touche qui alerte immédiatement un service d'assistance, pour les personnes menacées par leur ancien conjoint ou compagnon.

Un policier blessé à Noisy-Le-Grand lors d’une intervention pour violence conjugales.





L’homme a tiré sur les policiers qui ont riposté, le blessant grièvement. pic.twitter.com/4m6R1aDDjm — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) February 7, 2024

Peu avant 20 heures, «une femme a regardé par l'œilleton de sa porte et a vu son ex, elle a déclenché le "téléphone grave danger"», a indiqué une source policière à l'AFP.

La femme avait obtenu la garde de son enfant

Lors de leur intervention, les policiers visés par des tirs ont utilisé leur arme de fonction sur l'auteur, qui a succombé à ses blessures. Ce dernier était connu pour des faits de violences sur un conjoint. La mère de famille avait obtenu la garde de l'enfant le 18 janvier dernier. Un des agents a été blessé par balle à l'avant-bras.

Le préfet de police Laurent Nuñez a apporté son soutien, dans un tweet, aux agents qui étaient sur place au moment de l'intervention : «Protéger toutes et tous, surtout les plus vulnérables, avec courage et abnégation, parfois au péril de leur intégrité physique: telle est la mission des policiers de la préfecture de police», a-t-il déclaré.

Soutien aux policiers intervenus suite au déclenchement d’un téléphone femme en très grand danger, qui ont dû riposter, après avoir été la cible de tir d’arme à feu, à #NoisyleGrand.



Protéger toutes et tous, surtout les plus vulnérables, avec courage et abnégation, parfois au… pic.twitter.com/iZeAKUG8ZK — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) February 7, 2024

Valérie Pécresse a également remercié sur le réseau social l'action de policiers «qui sont intervenus au péril de leur vie (...) pour protéger une femme victime de violences».

Merci aux policiers, qui sont intervenus au péril de leur vie à #NoisyleGrand, pour protéger une femme victime de violences suite au déclenchement d’un Téléphone Grave Danger, dispositif soutenu par @iledefrance dans le cadre de sa politique de sécurité et d'aide aux victimes. https://t.co/xLuTDkjSRP — Valérie Pécresse (@vpecresse) February 7, 2024

La présidente de la région Île-de-France a ainsi rappelé le soutien de sa région au dispositif du téléphone grand danger, «dans le cadre de sa politique de sécurité et d'aide» aux victimes de violences conjugales.

Le dispositif généralisé en 2014

Inauguré en 2009 à titre expérimental et généralisé par la loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes en 2014, le téléphone grand danger - ou grave danger, prend la forme d'un smartphone ordinaire.

Le dispositif est mis en place pour une durée de six mois renouvelables. Le téléphone comporte une touche préprogrammée, reliée à un service d'assistance ouvert en permanence, et n'a aucune autre fonction.

À l'activation du bouton, un opérateur hébergé par Allianz Partners France ou Orange est chargé d'évaluer le danger et de contacter la police si besoin, par le biais d'un canal spécifique. Grâce aux évolutions technologiques, l'origine de l'appel peut être géolocalisée avec, en principe, l'accord de la détentrice.

En septembre 2020, le dispositif a compté près de 1.200 bénéficiaires.