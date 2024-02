Wonder Man : un technicien meurt d'un accident sur le tournage de la série Marvel

Un technicien a ce mardi perdu la vie alors qu’il travaillait sur le tournage de la série Marvel «Wonder Man» destinée à Disney+.

Un homme de 50 ans est décédé mardi sur le tournage d'une nouvelle série télévisée de super-héros Marvel à Los Angeles, a annoncé Disney. Le technicien est tombé depuis les poutres métalliques qui surplombent le studio et a succombé à ses blessures. Il faisait partie de l'équipe chargée de construire des équipements tels que des échafaudages, des éclairages et des câbles électriques sur les plateaux de cinéma et de télévision.

«Nos pensées et nos plus sincères condoléances vont à sa famille et à ses amis, et nous soutenons l'enquête sur les circonstances de cet accident», a déclaré un porte-parole de Marvel, propriété du géant Disney, dans un communiqué.

La sécurité des plateaux, un enjeu majeur

L'accident survient à un moment où la sécurité sur les plateaux de cinéma et de télévision fait l'objet d'un examen minutieux, notamment à cause de la mort tragique de la directrice de la photographie du western «Rust». En octobre 2021, Halyna Hutchins est décédée après qu'une balle d'un pistolet manipulée par l'acteur Alec Baldwin l'a frappée à la poitrine sur le tournage du film. Le réalisateur Joel Souza avait également été blessé mais s'est rétabli.

En juillet 2017, le cascadeur de «The Walking Dead », John Bernecker, était quant à lui mort après être tombé d'un balcon sur un sol en béton sur le tournage de la série de zombies AMC. Un rapport du Times de 2015 avait déjà avant cela révélé une augmentation du nombre de décès lors des tournages au cours des dernières années, certains experts de l'industrie accusant une course au spectaculaire.

Les conditions de travail de l'industrie ont également été au cœur des grèves des acteurs et scénaristes qui ont paralysé Hollywood pendant six mois l'année dernière. Les syndicats représentant les techniciens sur les plateaux de tournage doivent renégocier leurs propres contrats avec les studios dans le courant de l'année.

Le tournage de la série devait reprendre après presque une année de pause en raison de la grève des scénaristes et des acteurs qui avait paralysé Hollywood. Selon Variety, il est à la suite du terrible drame qui vient de se produire, pour l'instant repoussé.

«Wonder Man» est une série de super-héros Marvel mettant en scène Yahya Abdul-Mateen II et Ben Kingsley. Elle suit Simons Williams, qui dans les bandes dessinées de Stan Lee est le descendant d'un riche industriel dont l’entreprise perd face à celle de Tony Stark.

Williams va travailler pour le méchant Baron Zemo qui va lui donner des pouvoirs qui vont lui conférer une force extrême. Autrefois adversaire des Avengers, Wonder Man finit par faire équipe avec eux. Ben Kingsley devrait y reprendre son rôle de Trevor Slattery, qu'il avait incarné dans le film Marvel «Iron Man 3» en 2013.