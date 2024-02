Disparition inquiétante d’Eden, 9 ans, dans les Landes : ce que l’on sait

La gendarmerie de Soustons (Landes) a lancé un appel à témoins afin de retrouver un garçon de 9 ans, porté disparu à Soustons. Voici ce que l'on sait.

L’inquiétude monte. À Soustons, dans les Landes, les gendarmes sont à la recherche d’Eden, un garçon de 9 ans disparu depuis ce jeudi à 17h45.

Eden est de corpulence fine et mesure 1m45. Il a les cheveux courts et châtains et porte «un jogging noir, des tennis noir, un sweat à capuche gris/bleu, un blouson noir de marque Kaporal».

Selon la gendarmerie, la mère d'Eden l'aurait confié à son ancien compagnon. Les gendarmes ont également indiqué qu’il pourrait être à bord d'une Renault Clio de couleur noire.

D'après une autre source proche du dossier, une personne aurait retrouvé le cartable et le téléphone du jeune garçon, avant de prévenir sa mère. Alertée, elle aurait alors contacté la gendarmerie des Landes.

Une trentaine de gendarmes ont d'ores et déjà été mobilisés, ainsi qu'un hélicoptère de la gendarmerie de Bayonne et des enquêteurs de nouvelles technologies.

Si vous disposez d’informations qui pourraient permettre de le retrouver, vous pouvez appeler la gendarmerie de Soustons au 05.58.41.44.48.