Tours : le corps d'une femme découvert dans la Loire

Immergé dans la Loire, le corps d'une femme décédée a été retrouvé ce vendredi 9 février à Tours. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte.

En partie dévêtu et «bloqué par la végétation», le corps sans vie d'une femme a été découvert ce vendredi 9 février dans l'eau de la Loire, à Tours (Indre-et-Loire). Des lésions dont l'origine est pour l'instant inconnue ont été relevées sur le cadavre.

D'après le communiqué de Catherine Sorita-Minard, la procureure de la République de Tours, le corps a été trouvé aux environs de 10h45, «au niveau du pont Saint-Symphorien», dit «pont du fil», qui traverse la Loire au nord de Tours.

Communiqué de presse suite à la découverte d'un corps sans vie d'une femme à Tours ce jour pic.twitter.com/bnqcUUxXEq — Procureure Tours - Catherine Sorita-Minard (@ProcureureTours) February 9, 2024

L'intervention d'un médecin légiste sur place n'a pour l'heure pas permis de confirmer «l'intervention d'un tiers dans la survenance du décès». «En considération des circonstances de la découverte et des premières constatations», une enquête a malgré tout été ouverte du chef d'homicide volontaire.

Les investigations ont été confiées à la Brigade des atteintes aux personnes de la Direction interdépartementale de la police nationale d'Indre-et-Loire, sous la direction du parquet de Tours.

La victime va faire l'objet de plusieurs examens et analyses toxicologiques et une autopsie sera réalisée dès lundi. Aucun lien n'a pu être établi entre la défunte et un cas de disparition inquiétante actuellement en cours près de Tours, mais les recherches doivent être élargies.