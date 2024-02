Dijon : la police intervient sur un braquage digne de «Casa de Papel» et se rend compte qu’il s'agit du tournage d'un clip

À Dijon (Côte-d’Or), la police est intervenue ce dimanche 11 février sur un braquage signalé par un habitant de la commune. Selon lui, des personnes portant des masques de «Casa de Papel» s’apprêtaient à pénétrer à l’intérieur d’une supérette. Il s’agissait toutefois du tournage d’un clip.

Une scène surréaliste. Ce dimanche 11 février, la police de Dijon a été contactée par un homme, ce dernier affirmant être témoin d’un braquage en cours au magasin Vival.

Au téléphone, l’homme décrit la scène précisant qu’un groupe de personnes armées et portant des masques «Dalí» similaires à ceux utilisés dans la série espagnole «Casa de Papel» est entré dans la supérette.

Rapidement, les forces de l’ordre ont décidé d’intervenir en nombre. Sur place, les policiers ont procédé à l’interpellation des individus, ont indiqué nos confrères de France Bleu Bourgogne.

Quelques minutes plus tard, la tension commence à redescendre et les individus passent aux explications. Ceux-ci ont indiqué qu’il s’agissait du tournage d’un nouveau clip d’un rappeur dijonnais. Les armes, les masques de «Casa de Papel», les bandits, le braquage… tout était faux.

Les braqueurs ont alors été relâchés. Heureusement la situation s’est calmée, mais l’histoire aurait pu finir autrement, les huit policiers étant bel et bien armés et équipés pour une intervention des plus réelles.