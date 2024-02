Disparition inquiétante de Lucie 17 ans : ce que l’on sait

Une procédure pour disparition inquiétante a été ouverte pour retrouver Lucie, une adolescente âgée de 17 ans disparue de son domicile familial à Vavincourt (Meuse), le 4 février dernier.

Un enfer qui dure depuis plus d’une semaine. Lucie Cavare, une adolescente de 17 ans, a quitté son domicile familial à Vavincourt (Meuse), le dimanche 4 février dans la matinée et demeure introuvable depuis.

C’est au travers d’une publication sur Facebook postée par la mère de Lucie, le jour même de sa disparition, que les autorités ont pris connaissance de l’affaire. S’agissant d’une mineure, une procédure de disparition inquiétante a été ouverte, a appris CNEWS auprès du parquet de Bar-le-Duc.

Le dernier signe de vie de Lucie remontrait au 4 février à 5 heures du matin. Elle aurait envoyé un dernier message à des amis. «Elle n’a pas d’argent ni de papier sur elle», a expliqué sa mère, seulement le téléphone de son frère qui a cessé de borner le jour-même, à 10 heures, à Ligny-en-Barrois, selon l’Est Républicain.

Un courrier adressé à la mère de Lucie

Les premières investigations ont été conduites sous l’autorité du parquet de Verdun, avant d’être reprises par celui de Bar-le-Duc le 8 février dernier. Selon l’ensemble des auditions réalisées dans le cadre de l’enquête, il s’avère que l’adolescente aurait déjà fugué par le passé. Sa mère a notamment évoqué une fugue quelques jours avant la disparition de la jeune fille. Celle-ci se trouvait en réalité chez un ami.

Toutefois, un courrier adressé à la mère de l’adolescente a été retrouvé dans la boîte aux lettres du domicile familial le 8 février, oblitéré la veille. Celui-ci se voulait rassurant : «Maman c’est Lucie, je vais bien et je suis en sécurité…», était-il écrit.

La mère de Lucie a, par ailleurs, indiqué avoir reconnu l’écriture de sa fille.

La gendarmerie mobilisée

Bien que Lucie a déjà fugué par le passé, les autorités ne prennent pas cette disparition à la légère. De très nombreuses auditions et investigations téléphoniques ont été entreprises par la brigade de recherches de Commercy.

Plusieurs visites à son domicile ont également été effectuées en plus de la sollicitation de l’entourage de l’adolescente. Pour l’heure, la photo de Lucie est relayée par l’ensemble des services de police et de gendarmerie de France et des pays frontaliers, ainsi que sur les réseaux sociaux. Un appel à témoins a aussi été lancé.

Les investigations se poursuivent et la gendarmerie est pleinement mobilisée. Toutes personnes disposant de quelconques informations sont invitées à contacter le 17, la gendarmerie de Revigny-sur-Ornain au 03 29 75 63 97 ou le commissariat de police de Bar-le-Duc au 03 29 79 00 17.