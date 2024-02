Lille : pour protester contre un contrôle de ticket, il urine sur un abris bus

Incité à descendre d'un bus pour lequel il n'avait pas de billet, un homme s'est révolté face à la décision de contrôleurs en urinant contre un abris-bus de Lille.

Un geste de protestation extrême. Alors qu’il se trouvait dans un bus du réseau de transport de la métropole lilloise Ilévia, un homme de 54 ans a été contrôlé par plusieurs agents qui l’ont incité à descendre du véhicule à un arrêt.

Face à cette décision, l’homme s’est agité et est devenu violent, assénant coups et insultes sur les agents avant de baisser son pantalon et d’uriner sur un abris-bus, devant trois femmes, comme l’ont rapporté nos confrères de France Bleu Nord.

Interpellé après cet acte d’incivilité, l’individu a été placé en garde à vue par la suite ce jeudi 15 février.