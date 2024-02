Etats-Unis : il prétend avoir pu prendre l'avion avec une bombe dans son sac et finit en prison le jour de son anniversaire

Un passager américain a ironisé après être monté dans un avion en Floride, prétendant détenir une bombe. Il a été débarqué de l'avion pour cette blague de très mauvais goût samedi 17 février.

Un voyage d'anniversaire qui a tourné court pour Mack Bjorn, originaire de Reno au Nevada. Le 17 février, alors qu'il avait embarqué sur un vol JetBlue Airways à l'aéroport international de Fort Lauderdale-Hollywood à destination de San Francisco pour célébrer son 27e anniversaire, une blague de mauvais goût a entraîné son arrestation.

Selon le rapport du bureau du shérif du comté de Broward, Mack Bjorn aurait plaisanté en prétendant qu'il transportait une bombe dans son sac et que les agents de la TSA (Transportation Security Administration) l'avaient manquée lors du contrôle de sécurité. L'incident a pris une toute autre tournure lorsque Bjorn a persisté dans ses affirmations auprès du personnel de la compagnie aérienne.

une plaisanterie de mauvais goût

Suite à ces déclarations, Mack Bjorn a été escorté hors de la passerelle et placé en état d'arrestation, bien qu'aucune bombe n'a été découverte dans son sac, comme l'ont confirmé les rapports d'arrestation.

Les conséquences de cette plaisanterie de mauvais goût ont été sévères pour l'Américain de 27 ans, qui a été inculpé d'un crime au deuxième degré pour avoir fait un faux rapport concernant une bombe, un incendie criminel ou une arme de destruction massive. Mardi, lors de son audience, il a plaidé non coupable par écrit et n'est désormais plus détenu à la prison du comté de Broward.

sans intention malveillante

Dans une déclaration à People mercredi, l'avocat de Mack Bjorn, George Reyes, a tenu à préciser que son client «est une bonne personne et un jeune marié qui vient de rentrer d'une croisière» et qui n'a «pas de casier judiciaire».

«Mon client regrette l'incident, qui découlerait d'une plaisanterie sans intention de provoquer de la peur ou du mal. Nous soulignons qu'il n'était pas prévu de donner suite à cette déclaration, soulignant un moment de très mauvais jugement plutôt que de malveillance».

Il a appuyé sur un incident résultant d'une plaisanterie de mauvais goût et non d'une intention malveillante, de la part de son client.